Τα ερείπια της Γάζας θα μπορούσαν να σχηματίσουν «13 Πυραμίδες της Γκίζας» σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Το μέγεθος της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως το περιγράφει ο ΟΗΕ - «Θα χρειαστούν 70 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας»

«Οι εκτιμώμενες ζημιές και τα ερείπια σε ολόκληρη τη Γάζα ανέρχονται σε περίπου 55 εκατομμύρια τόνους», σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Με την ιστορική συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έρχεται και ο απολογισμός της καταστροφής που έχει υποστεί ο θύλακας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP), τα ερείπια που έχουν συσσωρευτεί μετά τον πόλεμο θα μπορούσαν να καλύψουν ολόκληρο το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης σε ύψος 12 μέτρων ή να σχηματίσουν 13 γιγάντιες πυραμίδες σαν εκείνες της Γκίζας στην Αίγυπτο.

Τα πιο πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα του ΟΗΕ, που ελήφθησαν μεταξύ 22 και 23 Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι περίπου το 80% των κτιρίων της πόλης της Γάζας έχει υποστεί ζημιές, ενώ 17.734 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο Τζάκο Τσιλέρς, εκπρόσωπος του διοικητή της UNDP, δήλωσε πως η τελευταία κοινή εκτίμηση του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας υπολογίζει ότι θα χρειαστούν 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας — σημαντικά αυξημένο ποσό σε σχέση με τα 53 δισ. που είχαν εκτιμηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Οι εκτιμώμενες ζημιές και τα ερείπια σε ολόκληρη τη Γάζα ανέρχονται σε περίπου 55 εκατομμύρια τόνους», σημείωσε. «Ένας άλλος τρόπος για να το θέσω, πέρα από το παράδειγμα του Σέντραλ Παρκ, είναι ότι ισοδυναμούν με 13 πυραμίδες της Γκίζας».

Ο Τσιλέρς πρόσθεσε ότι περίπου 20 δισ. δολάρια θα χρειαστούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ η πλήρης ανοικοδόμηση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές δεκαετίες.

ΟΗΕ και Ερυθρός Σταυρός ζητούν το άνοιγμα όλων των περασμάτων προς τη Γάζα

Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζητούν να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν ανοίξει όλα τα σημεία διέλευσης στη Γάζα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα», δήλωσε από τη Γενεύη ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κριστιάν Καρντόν, προσθέτοντας ότι το άνοιγμα των περασμάτων πρέπει να γίνει «επειγόντως».

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Γενς Λέρκε, υπογράμμισε ότι τα κατεστραμμένα περάσματα πρέπει να αποκατασταθούν και να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία, ενώ τόνισε την ανάγκη για δυναμική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Διαθέτουμε ήδη 190.000 τόνους προμηθειών έτοιμους να σταλούν από την Ιορδανία και την Αίγυπτο», ανέφερε, προσθέτοντας πως η υλοποίηση εξαρτάται από την πολιτική βούληση και όχι από τους ίδιους τους ανθρωπιστικούς φορείς.

Ισραήλ: Κλειστό το πέρασμα της Ράφα – Κυρώσεις κατά της Χαμάς

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το νότιο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό, καταγγέλλοντας ότι η Χαμάς «παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με την επιστροφή των σορών ομήρων».

Η ισραηλινή κυβέρνηση γνωστοποίησε επίσης ότι θα μειώσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που διοχετεύεται στη Γάζα, ως μέτρο πίεσης προς την παλαιστινιακή οργάνωση. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η Χαμάς δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων.

Τη Δευτέρα, η οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τέσσερα σώματα νεκρών, ενώ 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

 

0

