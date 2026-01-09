Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train στο δρομολόγιο Καμίνια - Άγιος Ανδρέας λόγω «αστοχίας υποδομής»

Η Hellenic Train, με σχετική της ανακοίνωση, ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.

Όπως έκανε γνωστό η Hellenic Train, στον συρμό του Προαστιακού επέβαιναν 21 άτομα οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της εταιρείας, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

«Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας» σημειώνει στην ίδια ανακοίνωση.

Hellenic Train: Η ανακοίνωση για την ακινητοποίηση του συρμού

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

