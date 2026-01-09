Καρυστιανού: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω από τον σύλλογο για τα Τέμπη»

Δηλώσεις κατά την αποχώρησή της από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου λαμβάνει χώρα η δίκη για τα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία που εμπλέκεται στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας για το εάν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις για τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e-mail. Toν Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

«Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκωφαντούν. Η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα» είπε -μεταξύ άλλων- η Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού: Οι δηλώσεις της για τη δίκη

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ό,τι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει» περιέγραψε σχετικά με τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό» τόνισε.

Μάλιστα, σχετικά με ερώτηση για το εάν η πιθανή διακήρυξη του κόμματος της θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό!»

Με πληροφορίες από onlarissa.gr