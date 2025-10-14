ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: Κλειστό το πέρασμα της Ράφα - «Η Χαμάς δεν επέστρεψε όλες τις σορούς»

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για «παραβίαση της συμφωνίας περί εκεχειρίας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΙΣΡΑΗΛ ΧΑΜΑΣ ΡΑΦΑ Facebook Twitter
Μαχητές της Χαμάς στη Ράφα / EPA
0

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως το νότιο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, στην Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό αύριο, καταγγέλλοντας τη Χαμάς πως «παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με τις επιστροφές των σορών».

Το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τα πτώματα όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στον παλαιστινιακό θύλακα, μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε, παράλληλα, πως θα μειώσει το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας, που διοχετεύεται στη Γάζα ως μέρος των κυρώσεων κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ισραήλ: Γιατί προχωράει σε κυρώσεις κατά της Χαμάς

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις ισραηλινών αξιωματούχων ότι η Χαμάς δεν »έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των ομήρων».

Χθες, η οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τα σώματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σώματα παραμένουν στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία για την ειρήνη ανάμεσα σε Ισραήλ και στη Χαμάς, κάνοντας λόγο για μία «υπέροχη ημέρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στην Ιερουσαλήμ, όπου τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στην Κνεσέτ, ο Τραμπ κήρυξε στο ισραηλινό κοινοβούλιο «το τέλος του μεγάλου εφιάλτη» για το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μακρόν σε κρίσιμη φάση: Προσπάθεια για σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία

Διεθνή / Η Γαλλία στο χείλος της νέας κρίσης: Ο Μακρόν ζητά σταθερότητα, η χώρα «βράζει»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά σταθερότητα μετά από μια εβδομάδα πολιτικής κρίσης, ενώ ο πρωθυπουργός Λεκορνί προσπαθεί να περάσει τον νέο προϋπολογισμό και να αποφύγει πρόταση δυσπιστίας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Διεθνή / Βρετανία: Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Ο Τόμι Ρόμπινσον, γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής, υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ πληρώνει τα νομικά του έξοδα στη δίκη του - Τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση και γιατί η σχέση τους προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία
LIFO NEWSROOM
Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση»

Διεθνή / Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση» - Πώς εμπλέκεται η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Οι αραβικές χώρες συνεργάζονταν με το Ισραήλ κρυφά παρά τις καταδίκες

Διεθνή / Γάζα: Οι αραβικές χώρες συνεργάζονταν με το Ισραήλ κρυφά παρά τις καταδίκες

Διαρρεύσαντα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ενώ τα αραβικά κράτη καταδίκασαν δημόσια τον πόλεμο στη Γάζα, ενίσχυσαν κρυφά τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ – μια συνεργασία που μπορεί να διαμορφώσει τη μελλοντική εκεχειρία
LIFO NEWSROOM
 
 