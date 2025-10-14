Τζιάνι Ινφαντίνο: Γιατί ο πρόεδρος της FIFA ήταν στη Διάσκεψη για τη Γάζα

Ερωτηματικά προκάλεσε, μεταξύ άλλων, η παρουσία του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Τζιάνι Ινφαντίνο, στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία Τραμπ, στην Αίγυπτο.

Η Διάσκεψη για την Ειρήνη στη Γάζα πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, ενώ έδωσαν το «παρών» μόνο παγκόσμιοι ηγέτες, πρόεδροι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, και όπως φαίνεται και ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Ινφαντίνο φωτογραφήθηκε δίπλα στον συνπρόεδρο της εκδήλωσης, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δείγμα της καλής σχέσης που διατηρούν οι δύο τους.

Τζιάνι Ινφαντίνο: Γιατί ήταν με τον Τραμπ στην Αίγυπτο

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι ο Τραμπ τον είχε προσκαλέσει στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη και ότι «η FIFA είναι εδώ για να βοηθήσει, να συνδράμει και να τεθεί στη διάθεση όσων μπορούν να γίνουν για να διασφαλιστεί ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία θα καρποφορήσει και θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Η πρόσκλησή του προέκυψε μετά την παρέμβαση του προέδρου της FIFA σχετικά με την ολοκλήρωση του πολέμου στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, κάλεσε τον «κόσμο» του ποδοσφαίρου να υποστηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενόψει των δύο προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους οποίους συμμετείχε το Ισραήλ, μετά τις διαδηλώσεις στα γήπεδα της Νορβηγίας και της Ιταλιας αντίστοιχα.

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς την Παρασκευή, ο Ινφαντίνο εξήρε το σχέδιο που μεσολάβησε οι ΗΠΑ και πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Ο ρόλος του Προέδρου Τραμπ ήταν απολύτως θεμελιώδης και κρίσιμος στη διαδικασία. Χωρίς τον Πρόεδρο Τραμπ, δεν θα υπήρχε ειρήνη» δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Τζιάνι Ινφαντίνο: Ποιος ήταν ο ρόλος του στη Διάσκεψη

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε τον σημαντικό ρόλο του ποδοσφαίρου για τη δημιουργία νέας ελπίδας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ινφαντίνο δεσμεύτηκε για την υποστήριξη του διοικητικού οργάνου στην ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών υποδομών στη Γάζα, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταπολεμικών προσπαθειών ανασυγκρότησης μετά τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Ο ρόλος του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι η υποστήριξη, η ενότητα και η ελπίδα στην περιοχή. Στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, θα βοηθήσουμε, φυσικά, στην ανοικοδόμηση όλων των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων. Θα βοηθήσουμε να επανέλθει το ποδόσφαιρο – μαζί με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – σε κάθε γωνιά της χώρας. Θα φέρουμε (ποδοσφαιρικές μπάλες), θα χτίσουμε γήπεδα, θα φέρουμε προπονητές, θα βοηθήσουμε στην οργάνωση αγώνων, θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο για να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών υποδομών στην Παλαιστίνη» ανακοίνωσε.

Ο Ινφαντίνο πρόσθεσε ότι η FIFA θα συνεισφέρει με μίνι γήπεδα και «αρένες FIFA» και θα προσκαλέσει άλλους εταίρους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, λέγοντας ότι «το ποδόσφαιρο φέρνει ελπίδα στα παιδιά και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό».

Με πληροφορίες από Al Jazeera