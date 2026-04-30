Συρία: Σε εξέλιξη προετοιμασία υπόθεσης για εγκλήματα πολέμου κατά του καθεστώτος Άσαντ

Συριακή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ετοιμάζει υπόθεση που κατηγορεί τον πρώην διοικητή της πολιτοφυλακής Fadi Saqr για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με ανώτερο Σύρο αξιωματούχο που μίλησε στον Guardian, ο πρώην διοικητής των Εθνικών Δυνάμεων Άμυνας του καθεστώτος Άσαντ κατηγορείται για μαζικές δολοφονίες και βίαιες εξαφανίσεις αμάχων στο Tadamon της Δαμασκού και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, η νέα κυβέρνηση συνεργάστηκε προσωρινά μαζί του σε θέματα ασφαλείας, προκαλώντας αντιδράσεις από θύματα που ζητούν λογοδοσία.

Συρία: Καταγγελίες, αποδείξεις και έρευνα για εγκλήματα πολέμου

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Μεταβατικής Δικαιοσύνης, Zahra al-Barazi, δήλωσε ότι η επιτροπή συνεργάζεται με θύματα για τη συγκρότηση δικογραφίας.

Παρότι η επιτροπή έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο που θα παραπέμψει τα ευρήματά της στη συριακή δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Saqr στα γεγονότα της περιοχής Tadamon, όπου το 2013 είχαν καταγραφεί μαζικές εκτελέσεις αμάχων από δυνάμεις του καθεστώτος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν εντοπιστεί αποδείξεις για εκτελέσεις περίπου 300 πολιτών.

Συρία: Καταθέσεις, αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο Saqr είχε κεντρικό ρόλο στη διοίκηση των επιχειρήσεων και ότι οι δολοφονίες και εξαφανίσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί χωρίς εντολές του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των γεγονότων και ότι εμπιστεύεται τη δικαστική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, οι συριακές αρχές έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη άλλου βασικού κατηγορούμενου για τα γεγονότα στο Tadamon, ενώ η υπόθεση Saqr θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης στη χώρα μετά από χρόνια πολέμου.

Η πιθανή δίωξη του Saqr θεωρείται κομβική για τη Συρία, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για εγκλήματα του εμφυλίου πολέμου.

Αναλυτές τονίζουν ότι μια ουσιαστική διαδικασία δικαιοσύνης θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας και στον περιορισμό των εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από Guardian