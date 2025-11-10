ΔΙΕΘΝΗ
Ο αλ-Σαράα παίζει μπάσκετ με Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο Σύρος πρόεδρος φαίνεται να παίζει με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ και τον ταξίαρχο Κέβιν Λάμπερτ των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων

Ο αλ-Σαράα παίζει μπάσκετ με Αμερικανούς αξιωματούχους ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ
Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα εμφανίστηκε σε βίντεο να παίζει μπάσκετ με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο των social media 

Το υλικό, που ανήρτησε το Σάββατο ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Χασάν αλ-Σαϊμπανί, δείχνει τον Σαράα να χαμογελά και να χειροκροτεί καθώς «παίζει μερικές φάσεις» με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ και τον ταξίαρχο Κέβιν Λάμπερτ. Φορώντας κοστούμι, ο Σύρος ηγέτης καταφέρνει να σκοράρει και στη συνέχεια ανταλλάσσει χειραψίες με τους αντιπάλους του.

Το βίντεο κυκλοφόρησε λίγο μετά την άφιξη του Σαράα στις ΗΠΑ, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση θεωρείται ιστορική, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

O αλ-Σαράα και η επαναπροσέγγιση με τη Δύση

Η συνάντηση σηματοδοτεί κορύφωση μιας περιόδου έντονων ανακατατάξεων στη Συρία. Πριν από έντεκα μήνες, οι δυνάμεις του Σαράα, επικεφαλής της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), κατέλαβαν τη Δαμασκό και ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, τερματίζοντας πολυετή εμφύλια κυριαρχία.

Έκτοτε, η νέα συριακή κυβέρνηση επιχειρεί προσέγγιση με τη Δύση, προβάλλοντας τον Σαράα ως ηγέτη που επιδιώκει σταθερότητα, προστασία των μειονοτήτων και σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται θέματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Συρίας-Ισραήλ και η ένταξη της Συρίας σε συμμαχία κατά του ISIS. Η Ουάσινγκτον εξετάζει επίσης την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε συριακή αεροπορική βάση για την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής.

Μέχρι πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφεραν επικηρύξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψη του Σαράα. Ωστόσο, μετά την αλλαγή καθεστώτος, η Ουάσινγκτον προχώρησε τον Ιούνιο στην άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, διατηρώντας εκείνες που αφορούν τον Άσαντ. Το ίδιο έπραξαν στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφαίρεσε τον Σαράα και τον υπουργό Εσωτερικών του από τον κατάλογο κυρώσεων που στοχεύει μέλη και υποστηρικτές των οργανώσεων ISIS και Αλ Κάιντα, ένα ακόμη βήμα προς τη διεθνή αποκατάστασή του.

Με πληροφορίες από CNN

