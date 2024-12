Διαδήλωση κατά του Τραμπ στον Παναμά: «Κάτω τα χέρια από τη διώρυγα»

Περίπου εκατό άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στον Παναμά, μετά την απειλή του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του θα ξαναπάρει τον έλεγχο της διωκεάνειας διέλευσης αν δεν μειωθούν τα κόστη διέλευσης για τα αμερικανικά πλοία.

«Τραμπ, ζώο, κάτω τα χέρια από τη Διώρυγα», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές, που έκαψαν πορτρέτα του Ρεπουμπλικάνου και της αμερικανίδας πρεσβεύτριας στον Παναμά, της Μαρί Κάρμεν Απόντε.

Συνθήματα όπως «όποιος πουλάει τη Διώρυγα, πουλάει τη μάνα του», «έξω ο γκρίνγκο εισβολέας», «μια γη, μια σημαία», ακούστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, στην οποία κάλεσαν συνδικάτο εργαζομένων στις κατασκευές και οργανώσεις της παναμαϊκής αριστεράς.

Σε πλακάτ που κράταγαν διαδηλωτές διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Ντόναλντ Τραμπ, δημόσιος κίνδυνος για τον Παναμά». Δεν υπήρξαν επεισόδια στη διαδήλωση μπροστά στην πρεσβεία, που φρουρούσαν περίπου είκοσι αστυνομικοί.

🇺🇸🇵🇦 #Panama citizens protest #US #PresidentElect #DonaldTrump's comments on taking control of the #PanamaCanal. Union members and public groups burned the US flag and a #Trump poster, dancing and playing music. Will the US bomb Panama again? pic.twitter.com/uBaifPBwRX