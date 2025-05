Συντριβή ελικοπτέρου στο Σαν Ντιέγκο: Νέα στοιχεία - Ποια ήταν τα θύματα

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη συντριβή ελικοπτέρου στο Σαν Ντιέγκο.

Το αεροσκάφος χτύπησε ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος και συνετρίβη. Στο σημείο επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Τα πληρώματα της πυροσβεστικής και οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Το αεροσκάφος, αφού χτύπησε το καλώδιο, χτύπησε σε ένα σπίτι με αποτέλεσμα οι αρχές να βρουν συντρίμμια κατά μήκος του δρόμου και καύσιμα που πυροδότησαν φωτιές σε σπίτια.

Ο πιλότος του αεροπλάνου, ενός επαγγελματικού τζετ Cessna 550, είχε μιλήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι παρόλο που ο καιρός δεν ήταν καλός, θα συνέχιζαν την προσγείωση, σύμφωνα με ηχητικό που ηχογραφήθηκε από το LiveATC.net. «Θέλω απλώς να δω τι με περιμένει εδώ» είπε ο πιλότος σε έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας όταν ρωτούσε για τις καιρικές συνθήκες στο Εκτελεστικό Αεροδρόμιο Montgomery-Gibbs. Ο ελεγκτής ανέφερε κακές συνθήκες. «Εντάξει, αυτό δεν ακούγεται υπέροχο, αλλά θα το δοκιμάσουμε», απάντησε ο πιλότος.

Περίπου μισή ώρα μετά από αυτόν τον διάλογο, το αεροπλάνο συνετρίβη. Δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις για προβλήματα ούτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έξι άτομα επέβαιναν στην πτήση, δήλωσαν αξιωματούχοι, και όταν έγινε η ερώτηση για το αν κάποιος από το αεροπλάνο επέζησε, ο βοηθός του αρχηγού της πυροσβεστικής του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, απάντησε: «Δεν γνωρίζω σε αυτό το σημείο, αλλά όχι, δεν το πιστεύω». Οκτώ άτομα, κάτοικοι της γειτονιάς Murphy Canyon, τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο που έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα και έξι που έλαβαν ιατρική βοήθεια, ανέφερε η αστυνομία. Είναι «θαύμα» που κανένα από τα θύματα δεν αφορούσε κατοίκους, είπε ο Έντι.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ξύπνησαν από μια «βροντερή έκρηξη», κοίταξαν έξω και είδαν μια «μπάλα φωτιάς να πέφτει κάτω στον δρόμο». Άρπαξαν «σκυλιά και παιδιά και άρχισαν να τρέχουν». Ένας άλλος κάτοικος είπε στο KFMB πως την στιγμή που άνοιξε την πόρτα του, είδε το αυτοκίνητο του γείτονά του να εκρήγνυται. «Το πρώτο πράγμα που έκανα, ήταν να τρέξω επάνω, να αρπάξω τα παιδιά μου, εγώ και η σύζυγός μου φορούσαμε εσώρουχα και απλώς βγήκαμε έξω», είπε. «Καταλήξαμε να βοηθήσουμε μερικούς γείτονες να βγουν έξω. Αυτό ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε».

Η καταστροφή εκτεινόταν για τουλάχιστον ένα τέταρτο του μιλίου κάτω από τον κατοικημένο δρόμο, όπου πολλά αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά ενώ αρκετά σπίτια σε άλλα τετράγωνα μακριά από το κύριο σημείο της συντριβής, υπέστησαν ζημιές. «Ξύπνησα από αυτό που νόμιζα ότι ήταν σεισμός», είπε ένας άλλος γείτονας στο KCBS/KCAL. «Τα παιδιά μου ξύπνησαν κι αυτά, κοίταξαν έξω από το παράθυρο και άρχισαν να ουρλιάζουν. Όλη η μπροστινή μου περιοχή είχε πάρει φωτιά. Ήμασταν παγιδευμένοι στο σπίτι μας και δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Το μουσικό πρακτορείο Sound Talent Group δήλωσε ότι τρία από τα στελέχη του, συμπεριλαμβανομένου του David Shapiro, ενός από τους συνιδρυτές του, πέθαναν στο δυστύχημα, ανέφερε το Associated Press την Πέμπτη. Το πρακτορείο δεν κατονόμασε τους δύο άλλους υπαλλήλους που πέθαναν.

Ο Shapiro εκπροσώπησε μερικά από τα πιο γνωστά διεθνή συγκροτήματα hard rock, punk και indie. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Dave Shapiro και των δύο συναδέλφων του», δήλωσε στο CNN ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Ανεξάρτητων Ταλέντων, ενός εμπορικού οργανισμού που εκπροσωπεί ανεξάρτητα πρακτορεία ταλέντων και διευθυντές σε όλη τη χώρα. «Ο Dave ήταν ένας οραματιστής στη μουσική βιομηχανία», ανέφερε η δήλωση.

