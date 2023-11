Συντριβή αεροσκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο- Νεκροί πέντε στρατιώτες

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια άσκησης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε Αμερικανοί στρατιώτες.

«Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν οι πέντε στρατιώτες, συνετρίβη αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώ εκτελούσε άσκηση ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ» ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

Η EUCOM δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους, ούτε από πού είχε απογειωθεί και ποιος ήταν ο προορισμός του.

«Κατά τη διάρκεια αποστολής ρουτίνας για τον εν πτήσει ανεφοδιασμό, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής εκπαιδευτικής άσκησης, ένα αμερικανικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πέντε στρατιωτικοί έπαθε ατύχημα και συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι πέντε στρατιωτικοί σκοτώθηκαν» ανέφερε η ανακοίνωση.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των επιβαινόντων συμμετείχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία. Μια έρευνα είναι επίσης σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος, σημείωσε η EUCOM.

«Η Τζιλ κι εγώ προσευχόμαστε για τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Όλο το έθνος μας συμμερίζεται τον πόνο τους» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε μια ανακοίνωσή του.

