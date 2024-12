Συνήλθε ο Εντοάρντο Μπόβε - «Ξύπνησε και απαντάει σε ερωτήσεις»

Ο Εντοάρντο Μπόβε, ο ποδοσφαιριστής της Φιορεντίνα ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια παιχνιδιού την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ανάκτησε τις αισθήσεις του και πλέον απαντά σε ερωτήσεις, όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρέτζι, στη Φλωρεντία, βράδυ της Κυριακής, αφότου υπέστη επιληπτική κρίση, η οποία τον οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς και κατάρρευση στο χορτάρι, στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στη Φιορεντίνα και την Ίντερ.

Ο Ιταλός μέσος είχε αρχικά ανακτήσει τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να τον τοποθετούν σε τεχνητό κώμα.

Όμως όπως μετέδωσε πριν μερικές ώρες ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, «το βράδυ πήγε καλά» για τον Εντοάρντο Μπόβε, η κατάσταση του οποίου φαίνεται να έχει βελτιωθεί δραστικά.

🚨 Positive news for Edoardo Bove as the night went well and Fiorentina’s player was extubated — after almost 13 hours.



Edoardo is awake, conscious as he answers questions. @repubblica reports sources confirming that there’s no brain or heart damage for Edoardo. pic.twitter.com/HKEv5ucw0I