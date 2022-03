Ο Κρίστιαν Έρικσεν επέστρεψε στο γήπεδο όπου σταμάτησε η καρδιά του και σκόραρε

Πριν από εννέα μήνες, ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στο Parken της Κοπεγχάγης. Σήμερα, στο ίδιο γήπεδο, υπήρχαν μόνο πανηγυρισμοί και χαμόγελα.

Ο 30χρονος Δανός μέσος επέστρεψε στο γήπεδο όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια ματς του Euro 2020. Απόψε ήταν ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας του και μάλιστα, σκόραρε στο 57’ της αναμέτρησης, 290 ημέρες μετά τη στιγμή που χρειάστηκε οι γιατροί να τον επαναφέρουν, μέσα στο Parken.

Η σημερινή νίκη της Δανίας επί της Σερβίας (3-0), σε φιλική αναμέτρηση, είναι το δεύτερο ματς στο οποίο φορά ο Έρικσεν τη φανέλα της εθνικής ομάδας, επιστρέφοντας σε αυτή μετά την περιπέτεια της υγείας του. Το περασμένο Σάββατο έπαιξε κόντρα στην Ολλανδία σε φιλικό και πέτυχε επίσης γκολ στην ήττα της ομάδας του με 4-2.

Christian Eriksen scoring at the Parken stadium, 290 days after he suffered a cardiac arrest on the very same pitch.



Football. You can't write it.



(via @espnplus) pic.twitter.com/g3PlrHO2Cf