Συνελήφθη γυμνός άνδρας στην Disneyland

Ένας 26χρονος συνελήφθη την Κυριακή, αφού έβγαλε τα ρούχα του και έμεινε γυμνός στο θεματικό πάρκο της Disneyland, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος του Αναχάιμ, Τζόναθαν ΜακΚλίντοκ.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν χθες σε μια κλήση από το θεματικό πάρκο του Αναχάιμ λίγο μετά τη 1:30 μ.μ. για να βοηθήσουν την ασφάλεια της Disneyland με τον επισκέπτη, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, είχε βγάλει τα ρούχα του και «ήταν γυμνός μέσα ή κοντά» στο σημείο που βρίσκεται η θεματική ατραξιόν «It's a Small World», δήλωσε ο Τζόναθαν ΜακΚλίντοκ στους Los Angeles Times.

Αρκετοί επισκέπτες της Disneyland έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το περιστατικό. Τα πλάνα δείχνουν έναν άνδρα να περπατά ανάμεσα στα σκηνικά του θεματικού πάρκου, ενώ ακούγεται εορταστική μουσική. Ο άντρας συνελήφθη ως ύποπτος για προσβολή της δημοσίας αιδούς και υπό την επήρεια ουσιών, ανέφερε η αστυνομία.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, δήλωσε ο Τζόναθαν ΜακΚλίντοκ, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομάσει τον ύποπτο ή να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

