Οι πριγκίπισσες της Disney πραγματοποίησαν την ευχή ενός κοριτσιού με όγκο στον εγκέφαλο

Το όνειρο ενός κοριτσιού να γνωρίσει τον κόσμο της Disney έγινε πραγματικότητα, όταν οι «πριγκίπισσες» της έκαναν έκπληξη στο αεροδρόμιο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση When You Wish Upon A Star έκανε πραγματικότητα το όνειρο της μικρής Λόλα, που έχει όγκο στον εγκέφαλο. Το κορίτσι όχι απλά ταξίδεψε στην Disneyland, όπως επιθυμούσε, αλλά όταν έφτασε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ είδε μπροστά της τις πριγκίπισσες των αγαπημένων της ταινιών.

Μόλις είδε τις πριγκίπισσες της Disney, έτρεξε κοντά τους και τις αγκάλιασε. Η Σταχτοπούτα, η Ραπουνζέλ, η Άριελ, η Μπελ (Πεντάμορφη) και η Έλσα βρίσκονταν εκεί για να της δώσουν οι ίδιες το αεροπορικό της εισιτήριο.

Μάλιστα, πριν από την επιβίβαση «έστεψαν» και τη Λόλα πριγκίπισσα, βάζοντας ένα στέμμα στο κεφάλι του τρισευτυχισμένου κοριτσιού.