Συναυλία-έκπληξη από τους Nirvana στο FireAid για τους πυρόπληκτους του Λος Άντζελες

Οι επιζώντες των Nirvana προκάλεσαν αίσθηση με μια αναπάντεχη επανένωση στη μεγάλη συναυλία FireAid, η οποία διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς χώρους και διήρκεσε πέντε ώρες, με πλήθος διάσημων καλλιτεχνών να ανεβαίνουν στη σκηνή. Ωστόσο, η επανένωση των Nirvana αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της βραδιάς.

Dave Grohl's daughter Violet sings lead, as Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform "All Apologies" at the FireAid benefit concert in Los Angeles pic.twitter.com/PdQOhFAAcg — B-Sides (@BSidesTV) January 31, 2025

Οι Pat Smear, Krist Novoselic και Dave Grohl έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά μετά από χρόνια, συνοδευόμενοι από διαδοχικές γυναικείες φωνές. St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett και η Violet Grohl, κόρη του Dave Grohl, ερμήνευσαν κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος όπως "Breed", "School" και "Territorial Pissings", ενώ το σετ έκλεισε με μια συγκινητική εκτέλεση του "All Apologies".

Λαμπερό lineup στη σκηνή του FireAid

Η βραδιά άνοιξε με δυναμικές εμφανίσεις από Billie Eilish και Green Day, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν Lady Gaga, John Mayer, Olivia Rodrigo και No Doubt, που χάρισαν στο κοινό αξέχαστες στιγμές.

Facebook Twitter Joni Mitchell/ Φωτ.: EPA

Ο Dr. Dre έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση μαζί με τον Anderson .Paak και την Sheila E., ερμηνεύοντας τα "Still DRE" και "California Love".

Η Katy Perry ξεσήκωσε το κοινό κρατώντας τη σημαία της Καλιφόρνιας, ενώ οι Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell, Rod Stewart και Stevie Nicks προσέφεραν δυνατές στιγμές στη σκηνή.

Red Hot Chili Peppers performing "Californication" last night at FireAid. pic.twitter.com/yVKRgOpFVz — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) January 31, 2025

Rod Stewart performing "Forever Young" last night at FireAid. pic.twitter.com/3z0sxddBwv — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) January 31, 2025

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία παρουσίασε ένα νέο τραγούδι, γραμμένο αποκλειστικά για τη βραδιά. «Είναι μόνο για απόψε, είναι μόνο για εσάς», είπε συγκινημένη, ενώ ερμήνευσε επίσης τα "Shallow" και "Always Remember Us This Way".

🚨 lady gaga performs an original song “all i need is time” she and her fiancé wrote solely for the fireaid benefit concert. pic.twitter.com/3EqeLI5nZZ — pop culture gal (@allurequinn) January 31, 2025

Πίσω από τους καλλιτέχνες, γιγαντοοθόνες πρόβαλαν εικόνες από την καταστροφή και τους πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες. Επιζώντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, περιγράφοντας τις απώλειες και τη μάχη για την επιβίωση.

Στο κοινό βρέθηκαν η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ, που δήλωσαν: «Αυτή η βραδιά δείχνει τη δύναμη και την αντοχή της πόλης μας καθώς αρχίζουμε να ανακάμπτουμε από τις καταστροφικές πυρκαγιές».

Facebook Twitter Anderson Park/ Φωτ.: EPA

Τεράστια οικονομική ενίσχυση από δωρεές

Το συγκρότημα U2 προσέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξη των πυρόπληκτων, ενώ ο ιδιοκτήτης των Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, δεσμεύτηκε να ισοφαρίσει κάθε δωρεά που έγινε κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν αποκλειστικά στους πληγέντες των πυρκαγιών, που κόστισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η FireAid συναυλία ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να προσφέρει βοήθεια σε δύσκολες στιγμές, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης σε όσους επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές.