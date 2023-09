Συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν στο Σότσι- Στο επίκεντρο η συμφωνία των σιτηρών

Βασικό αντικείμενο συζήτησης κατά την σημερινή συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στο Σότσι υπήρξε ο διάδρομος των σιτηρών.

Κατά λοιπά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τους έδωσαν έμφαση στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και των διεθνών εξελίξεων. Η συνάντηση Πούτιν - Ερνοτγάν στο Σότσι κράτησε περίπου 3 ώρες . Συνεχίστηκε με δείπνο τετ α τετ μετά από τις επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών διάρκειας περίπου 1,5 ώρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας μόλις εκπληρωθούν τα ρωσικά αιτήματα που σχετίζονται με τη συμφωνία, ενώ Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιεσδήποτε εναλλακτικές στη συμφωνία, στο τέλος της συνάντησης που είχαν σήμερα στο Σότσι οι δύο ηγέτες.

«Θα είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναβίωσης της συμφωνίας για τα σιτηρά και το είπα ξανά σήμερα στον κ. Πρόεδρο - θα το κάνουμε μόλις εφαρμοστούν πλήρως όλες οι συμφωνίες για την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικών γεωργικών προϊόντων», δήλωσε ο Πούτιν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ερντογάν μετά τις συνομιλίες που είχαν.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του στη Δύση σχετικά με τη συμφωνία.

Η Ρωσία αποφάσισε τον Ιούλιο να αποχωρήσει από τη λεγόμενη Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα Σιτηρά, συμφωνία καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με τρόφιμα, καταγγέλλοντας πως η διάθεση των δικών της αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων στη διεθνή αγορά συνεχίζει να εμποδίζεται εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων. Έκτοτε, η Μόσχα απειλεί πως θα μπορούσε να πλήξει πλοία που αναχωρούν από ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα.

Ενώ οι ρωσικές εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων δεν υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα αναφέρει ότι οι περιορισμοί σε πληρωμές, στην υλικοτεχνική υποστήριξη και την ασφάλιση εμποδίζουν τις αποστολές. Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο από τους βασικούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στον κόσμο και σημαντικοί παίκτες στις αγορές σίτου, κριθαριού, καλαμποκιού, ελαιοκράμβης, κραμβέλαιου, ηλιόσπορου και ηλιελαίου.

«Η Δύση συνεχίζει να εμποδίζει τον εφοδιασμό σιτηρών και λιπασμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία στις παγκόσμιες αγορές», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Δύση «εξαπάτησε» τη Ρωσία αναφορικά με τη συμφωνία. Συνέχισε λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί της Δύσης πως η Ρωσία πυροδότησε μια επισιτιστική κρίση με την αποχώρησή της από τη συμφωνία είναι εσφαλμένοι, καθώς οι τιμές δεν αυξήθηκαν κατά την αποχώρηση της Μόσχας από τη συμφωνία. «Δεν υπάρχει έλλειψη τροφίμων», δήλωσε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν εξέφρασε την αντίθεσή του σε «εναλλακτικές» στη συμφωνία για τα σιτηρά, λέγοντας ότι η Άγκυρα προετοιμάζει με τον ΟΗΕ «νέες προτάσεις» για την αναβίωση της Πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας για τα Σιτηρά, που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση της Τουρκίας και του ΟΗΕ το καλοκαίρι του 2022 με στόχο να επιτραπούν οι εξαγωγές σιτηρών μέσω ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εναλλακτικές προτάσεις στην ατζέντα δεν μπορούν να προσφέρουν ένα βιώσιμο και ασφαλές μοντέλο βασισμένο στη συνεργασία μεταξύ των πλευρών, όπως η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στη συμφωνία. Παράλληλα τόνισε πως: «έχουμε ετοιμάσει μια νέα σειρά προτάσεων σε συνεννόηση με τον ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι εφικτό να επιτύχουμε αποτελέσματα».

Επιπρόσθετα ο Ερντογάν τόνισε πως η Ουκρανία θα πρέπει να χαλαρώσει τη διαπραγματευτική της στάση έναντι της Ρωσίας στις συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας. «Η Ουκρανία πρέπει να γίνει πιο ελαστική συγκεκριμένα ως προς τις προσεγγίσεις της ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση κοινών βημάτων με τη Ρωσία», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι τα περισσότερα σιτηρά πρέπει να προορίζονται για την Αφρική και όχι για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Νμτίρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα από την πλευρά του ότι αναμένει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι να μιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του μετά την συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν στο Σότσι.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του θα παραδώσει σύντομα δωρεάν σιτηρά σε έξι αφρικανικές χώρες - όπως είχε δεσμευτεί - στα τέλη Ιουλίου. «Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε συμφωνίες με έξι αφρικανικά κράτη τα οποία σκοπεύουμε να προμηθεύσουμε δωρεάν σιτηρά μέσα στις επόμενες εβδομάδες», είπε.

