Σε ένα «σοβαρό συμβάν» έχουν ανταποκριθεί οι αρχές στο Πλίμουθ, ενώ έγινε έκκληση στους πολίτες να μείνουν εντός και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή Κέιχαν έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και άλλα μέσα έκτακτης ανάγκης για αδιευκρίνιστο, προσώρας, συμβάν που «είναι σε εξέλιξη».

Υπάρχουν πολλά θύματα μετέδωσε το δίκτυο SKY NEWS.

«Γνωρίζω για ένα σοβαρό και τραγικό συμβάν που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούτε σε κάθε οδηγία από την αστυνομία και μην αναρτάτε φήμες ή εικασίες στα social media» ανέφερε σε Tweet toy o Τζόνι Μέρσερ, βουλευτής των Τόρις.



I am aware of a serious and tragic incident unfolding in Plymouth. Please obey all instructions from the Police and do not post rumour or speculation on social media. I will post news when I have it.