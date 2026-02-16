Γαλλία: Πολιτική ένταση έχει προκαλέσει ο θάνατος 23χρονου σε συγκρούσεις

Νέα ένταση σημειώνεται στο πολιτικό τοπίο της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός φοιτητή 23 ετών, ο οποίος συνέβη έπειτα από βίαιες συγκρούσεις ομάδων ατόμων προσκείμενων στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά, στην πόλη Λυών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το όνομα του φοιτητή είναι Κουεντέν και ήταν μέλος ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών.

Οι συγκρούσεις στη Γαλλία

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έγιναν την περασμένη Πέμπτη, στο περιθώριο πολιτικής ομιλίας της ευρωβουλευτού του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας Ριμά Χασάν.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης, βαριά τραυματισμένος, σε νοσοκομείο της Λυών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Σάββατο διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση επιδιώκοντας τον εντοπισμό των ενόχων, ενώ την λύπη του για το τραγικό συμβάν εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ