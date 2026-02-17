ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις

Τα επίπεδα των υδάτων πρόκειται να συνεχίσουν να ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης

Φωτ. ΕΡΑ
Η Γαλλία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες σε τρεις περιοχές, καθώς οι συνέπειες της καταιγίδας Nils προκαλούν χάος σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει κατακλύσει σπίτια και απομονώσει χωριά μετά την υπερχείλιση του ποταμού Garonne, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η βροχή πέφτει σε εδάφη που έχουν φτάσει σε επίπεδα κορεσμού που σπάνια έχουν καταγραφεί.

Σε συναγερμό η Γαλλία λόγω κακοκαιρίας

Η Météo France ανακοίνωσε ότι οι κόκκινες προειδοποιήσεις για πλημμύρες θα παραμείνουν σε ισχύ την Τετάρτη στις περιοχές Gironde, Lot-et-Garonne και Maine-et-Loire, αλλά ο αριθμός των νομών που βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση θα μειωθεί από 14 σε 12.

Η Monique Barbut, υπουργός οικολογικής μετάβασης, δήλωσε ότι θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης – απαραίτητη για την ταχεία διεκπεραίωση των ασφαλιστικών απαιτήσεων – μόλις τελειώσουν οι πλημμύρες.

«Οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα κλιματικά ζητήματα μας προειδοποιούν εδώ και πολύ καιρό ότι τέτοια γεγονότα θα συμβαίνουν πιο συχνά», δήλωσε την Τρίτη, την ημέρα μετά την επίσκεψή της στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή της Gironde, σε σχόλια στο τηλεοπτικό κανάλι LCI. «Στην πραγματικότητα, το αύριο έχει φτάσει».

Η Lucie Chadourne-Facon, διευθύντρια της Vigicrues, της γαλλικής υπηρεσίας παρακολούθησης πλημμυρών, δήλωσε ότι η σειρά των βροχερών διαταραχών ήταν «εξαιρετική» και ότι το έδαφος ήταν τόσο γεμάτο νερό που ακόμη και 20-30 mm βροχόπτωσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες.

«Έχουμε να κάνουμε με δύο παράλληλα φαινόμενα», δήλωσε το Σαββατοκύριακο στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV.

«Το γεγονός ότι είναι γεωγραφικά εκτεταμένο σημαίνει ότι... όλα τα μικρά ποτάμια που έχουν αντιδράσει ρέουν σε μεγάλα ποτάμια και όλα φουσκώνουν με την εξάπλωση», είπε. «Και ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να έχουμε βροχές που ενεργοποιούν εκ νέου τις πλημμύρες».

Η Vigicrues ανέφερε ότι «καταστροφικές πλημμύρες» ήταν σε εξέλιξη στον ποταμό Garonne κατάντη του Agen και ήταν σημαντικές στις περιοχές Marmande και Gironde.

Οι αρχές αναμένουν μεγάλες πλημμύρες το απόγευμα της Τρίτης στον ποταμό Maine – συμπεριλαμβανομένης της πόλης Angers – και κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ποταμό Loire στην περιοχή Ponts-de-Cé. Τα επίπεδα των υδάτων αναμένεται να συνεχίσουν να ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Σοβαρές οι πλημμύρες στην Ευρώπη

Οι πλημμύρες στη Γαλλία έρχονται μετά από μια σειρά καταιγίδων που έπληξαν την Πορτογαλία και την Ισπανία, αφήνοντας τουλάχιστον 16 νεκρούς και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη διεξάγει μελέτες για να προσδιορίσουν εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη επιδείνωσε τις πλημμύρες, αλλά επισημαίνουν μια καλά τεκμηριωμένη σχέση στη φυσική που δείχνει ότι ο θερμός αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία.

Την Τρίτη, οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ προέτρεψαν την Ευρώπη να προετοιμαστεί για έναν κόσμο που θα είναι 3 °C θερμότερος μέχρι το τέλος του αιώνα, διπλάσιος από τον βαθμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οι ηγέτες του κόσμου υποσχέθηκαν να επιτύχουν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού του 2015.

Η εθνική στρατηγική προσαρμογής της Γαλλίας, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, αποσκοπεί στην προετοιμασία της χώρας για μια σχεδόν αποκαλυπτική υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 4 °C.

«Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο όπου αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν με μια ταχύτητα και μια δύναμη που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Barbut στο LCI. «Είναι σαφές ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να εφαρμόσουμε πολιτικές προσαρμογής που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των εδαφών μας».

Με πληροφορίες από Guardian

