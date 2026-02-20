Γαλλία: Νεκρός 20χρονος στρατιώτης έπειτα από «παιχνίδι» αφοπλισμού με γεμάτο όπλο

Ένας 20χρονος στρατιώτης του γαλλικού στρατού πέθανε από τα τραύματά του, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι που σημειώθηκε σε πάρτι με συναδέλφους του μέσα στο στρατιωτικό διδακτικό νοσοκομείο Percy, στο Κλαμάρ, δυτικά του Παρισιού.

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πώς εκπυρσοκρότησε γεμάτο πιστόλι στη διάρκεια ενός «παιχνιδιού» που, σύμφωνα με την περιγραφή, περιλαμβάνει προσπάθεια αφοπλισμού και αχρήστευσης του όπλου ενός άλλου στρατιώτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις το όπλο κανονικά δεν είναι γεμάτο, όμως αυτή τη φορά ήταν.

Ο στρατιώτης που πέθανε ονομαζόταν Αλεξάντρ Λανκμπέν. Είχε τραυματιστεί το περασμένο Σάββατο και κατέληξε την Παρασκευή. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο στρατιωτικός διοικητής του Παρισιού, Λοΐκ Μιζόν, ο οποίος εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Λανκμπέν υπηρετούσε στο 35ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Πυροβολικού με έδρα την Ταράμπ και ήταν σε αποστολή στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle, της μακρόχρονης ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων για την εσωτερική ασφάλεια στη Γαλλία.

Profonde tristesse d’apprendre tôt ce matin le décès du brigadier Alexandre LANCKBEEN, à l’hôpital militaire de Percy, des suites de ses blessures.

Je tiens à exprimer toute ma compassion à l’égard de sa famille et de ses proches et les assurer du soutien des armées pic.twitter.com/HPMvfXJLhu — Gouverneur militaire de Paris (GMP) (@Gouv_mili_Paris) February 20, 2026

Για την υπόθεση εμφανίστηκαν την Τρίτη σε δικαστήριο του Παρισιού τρεις στρατιώτες που βρίσκονταν επίσης στην ίδια αποστολή. Ο ένας αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση όπλου με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό και για παραβίαση εντολών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Οι άλλοι δύο διώκονται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και για παραβίαση κανόνων ασφαλείας, ενώ τους αποδίδεται και αλλοίωση του χώρου του περιστατικού με σκοπό να δυσκολευτεί η έρευνα.

Μετά τον θάνατο του 20χρονου, οι κατηγορίες αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν. Την προανάκριση έχει αναλάβει η υπηρεσία ποινικών ερευνών του διαμερίσματος Hauts-de-Seine.

Με πληροφορίες από BBC

