Γαλλία: Κοινοβουλευτικός συνεργάτης μεταξύ των 11 συλληφθέντων για τον θάνατο ακροδεξιού

Έντεκα ύποπτοι συνελήφθησαν για τον θάνατο του 23χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ στη Λυόν, ενώ στη λίστα των προσαχθέντων βρίσκεται και κοινοβουλευτικός συνεργάτης βουλευτή του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Ο Ντεράνκ, φοιτητής μαθηματικών, πέθανε το Σάββατο από βαριά εγκεφαλική κάκωση. Ο εισαγγελέας της Λυόν, Τιερί Ντράν, ανέφερε ότι ο 23χρονος «ρίχτηκε στο έδαφος και ξυλοκοπήθηκε από τουλάχιστον έξι άτομα». Το περιστατικό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, στο περιθώριο έντασης γύρω από πανεπιστημιακή εκδήλωση στην οποία είχε παραστεί η Ρίμα Χασάν, ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI)

Στην περιοχή βρισκόταν και η αντιμεταναστευτική συλλογικότητα Némésis, που διαμαρτυρόταν για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η Némésis υποστήριξε ότι ο Ντεράνκ είχε πάει για να προστατεύσει μέλη της και ότι δέχθηκε επίθεση από αντιφασίστες. Η Χασάν και άλλα στελέχη της LFI καταδίκασαν τη δολοφονία.

Οι πρώτες συλλήψεις ανακοινώθηκαν αργά την Τρίτη. Ο εισαγγελέας έκανε γνωστό ότι συνελήφθησαν εννέα άτομα, ανάμεσά τους πρόσωπα που θεωρούνται ότι πήραν μέρος στη βία και άλλοι που φέρονται να παρείχαν υποστήριξη. Λίγες ώρες αργότερα έγιναν ακόμη δύο συλλήψεις, ενός άνδρα που, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, συνδέεται άμεσα με τα επεισόδια και της συντρόφου του, η οποία φέρεται να προσπάθησε να τον βοηθήσει να αποφύγει τη σύλληψη.

Πολιτική διάσταση έδωσε και η επιβεβαίωση του βουλευτή της LFI Ραφαέλ Αρνό ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης του. Ο Αρνό είπε ότι ο συνεργάτης του «σταμάτησε κάθε κοινοβουλευτική εργασία».

Την Τετάρτη, η LFI ανακοίνωσε ότι εκκένωσε τα κεντρικά της γραφεία μετά από απειλή για βόμβα. Ο συντονιστής του κόμματος, Μανουέλ Μπομπάρ, ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ότι εργαζόμενοι και στελέχη είναι ασφαλείς.

Στο μεταξύ, βίντεο από τη φονική σύγκρουση συνέχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Πλάνα που μετέδωσε το TF1 δείχνουν ομάδα ατόμων να χτυπά ανθρώπους που είναι στο έδαφος, ενώ μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι «χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με σιδερένιες ράβδους».

Η Némésis κατηγορεί για δολοφονία τη La Jeune Garde, αντιφασιστική νεολαιίστικη ομάδα που είχε συνιδρύσει ο Αρνό πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο. Η La Jeune Garde, που διαλύθηκε τον Ιούνιο, αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τα «τραγικά γεγονότα», ενώ ο Αρνό χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικιαστική».

Παρά τις δημόσιες αιχμές από την κυβέρνηση προς τη LFI και τη La Jeune Garde, ο εισαγγελέας της Λυόν απέφυγε να υιοθετήσει πολιτικές ερμηνείες και σημείωσε ότι η έρευνα εξετάζει υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και βαριά επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Την Τρίτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην Εθνοσυνέλευση στη μνήμη του 23χρονου, ενώ έχει προγραμματιστεί πορεία στη Λυόν το επόμενο Σάββατο. Ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του, ζήτησε ψυχραιμία και τόνισε ότι οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να καταδικαστούν, υπογραμμίζοντας ότι «το μίσος που σκοτώνει δεν έχει θέση ανάμεσά μας».

