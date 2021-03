Οχτώ πολίτες τραυματίστηκαν στη Σουηδία, από επίθεση με μαχαίρι που αντιμετωπίζεται ως «πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα» από τις αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δράστης είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών που στις 3 το μεσημέρι εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι σε ανυποψίαστους πολίτες της πόλης Βετλάντα.

Ο δράστης πυροβολήθηκε στο πόδι από αξιωματικούς ασφαλείας και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο. Τα θύματά του έχουν τραυματιστεί - άλλα πιο σοβαρά και άλλα λιγότερο σοβαρά - χωρίς η αστυνομία να δίνει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

