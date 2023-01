Συναγερμός στη Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου - Νεκροί και τραυματίες

Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από επίθεση με μαχαίρι κατά επιβατών τρένου στο Αμβούργο της Γερμανίας, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η Bild.

Η επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, που επικαλείται το τοπικό μέσο, σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιφερειακό τρένο που κινούνταν από το Κίελο στο Αμβούργο.

#BREAKING: At least 2 dead and at least 5 injured after a knife attack on a train traveling from #Kiel to #Hamburg in Germany. A suspect is in custody.

Developing… pic.twitter.com/1J7YCvWmC1 — BNL NEWS (@BreakingNLive_) January 25, 2023

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών, ούτε για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

#BREAKING Two people were killed and five injured in a knife attack on a train from Kiel to Hamburg in northern Germany, a state official tells dpa pic.twitter.com/1aAqWroXQP — dpa news agency (@dpa_intl) January 25, 2023

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι πρόσφυγας από τη Συρία. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που έχει αποκλείσει πλήρως το σημείο.