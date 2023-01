Συμβούλιο ασφαλείας Τουρκίας για Ελλάδα: Δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο

Συνεδρίαση σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, υπό την προεδρία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Βασικό θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης ήταν η Ελλάδα και ειδικότερα τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα, μετά το πέρας των συνομιλιών, η τουρκική πλευρά προχωρά σε άλλη μία επίθεση προς τη χώρα μας.

«Οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας και η αύξηση εξοπλισμών, απλώς αυξάνουν την ένταση. Δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο» αναφέρεται, ειδικότερα.

