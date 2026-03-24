Σύγκρουση αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη: «Δεν θα ήμουν εδώ αν ο πιλότος δεν είχε ενεργήσει γρήγορα»

Υποστηρίζει ότι οι τελευταίες κινήσεις ενός εκ των δύο πιλότων ήταν καθοριστικές και απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία

Φωτ. από τη σύγκρουση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης / EPA
0

Επιβάτιδα του αεροσκάφους της Air Canada, που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη, εξηγεί πως οι τελευταίες ενέργειες του πιλότου, απέτρεψαν μεγαλύτερη τραγωδία.

Η Ρεμπέκα Λικουόρι συγκεκριμένα, μιλά μετά τη φονική σύγκρουση στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, η οποία άφησε πίσω της περισσότερους από 40 τραυματίες και δύο νεκρούς πιλότους, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες ενός εκ των δύο, απέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερη απώλεια ζωών.

Η 35χρονη καθόταν σε θέση δίπλα στην έξοδο κινδύνου στην πτήση.

Νέα Υόρκη: Οι κρίσιμες στιγμές πριν τη σύγκρουση

«Καθώς κατεβαίναμε, συναντήσαμε έντονες αναταράξεις. Μετά προσγειωθήκαμε πολύ απότομα. Όλοι το ένιωσαν. Ήταν σαν να τινάχτηκε το αεροπλάνο και άκουγες τον πιλότο να φρενάρει προσπαθώντας να αποφύγει τη σύγκρουση», σημείωσε στη συνέχεια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως είπε, ήρθε η πρόσκρουση. «Όλοι πεταχτήκαμε από τις θέσεις μας» συμπλήρωσε.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που κατάφεραν να μας σώσουν, αλλά ταυτόχρονα πολύ λυπημένη που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Δεν θα ήμουν εδώ αν ο πιλότος δεν είχε ενεργήσει γρήγορα» συνέχισε, ξεκαθαρίζοντας πως οι ενέργειες των πιλότων εκείνες τις τελευταίες στιγμές έκαναν τη διαφορά.

Την ίδια ώρα, ειδικός στην αεροπορική ασφάλεια μιλώντας στο PEOPLE, ανέφερε ότι η έκταση των ζημιών δείχνει πόσο κοντά βρέθηκε το δυστύχημα στο να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

«Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Δείχνουν πόσο μεγάλη ήταν η ταχύτητα και η ενέργεια του αεροσκάφους τη στιγμή της σύγκρουσης», ανέφερε από πλευράς του.

«Είναι τραγικό που χάθηκαν οι δύο πιλότοι, αλλά βλέποντας τις εικόνες, είναι θαύμα που δεν είχαμε περισσότερα θύματα. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν υπό τις συνθήκες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 