Σύγκρουση αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη: «Λες και κόπηκε στα δύο» – Ξεκίνησαν οι έρευνες

Δύο πιλότοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η πτήση AC8646 της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, αφήνοντας επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες σοκαρισμένους και εγκλωβισμένους για ώρες

The LiFO team
Φωτ. από τη σύγκρουση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης / EPA
Ξεκίνησαν οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, της σύγκρουση αεροπλάνου της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Η πτήση AC8646 της Air Canada, συγκρούστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι και να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες.

Αυτόπτες μάρτυρες και επιβάτες, έμειναν σοκαρισμένοι και εγκλωβισμένοι, με κάποιους να περιμένουν περισσότερες από 12 ώρες για να απομακρυνθούν από το αεροδρόμιο.

Ο 23χρονος Λίο Μεδίνα, επιβάτης άλλου αεροσκάφους στο διάδρομο, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης: «Ήμασταν μόλις 100 μέτρα μακριά, ήταν σαν να κόπηκε το αεροπλάνο στα δύο».

Η πτήση του επέστρεψε στην πύλη και οι επιβάτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο και κοιμήθηκαν στο πάτωμα, σε στρώματα από μπουφάν.




Σύγκρουση στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης: Ζώνες ασφαλείας και πρώτες αντιδράσεις

Μετά την επίσκεψή του στο σημείο της σύγκρουσης, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, τόνισε τη σημασία της χρήσης ζωνών ασφαλείας. «Όπως είδατε χθες, σώζουν ζωές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 30χρονος Αντουάν Φορέστ, από το Κεμπέκ, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους νεκρούς πιλότους, ενώ ο δεύτερος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ο διοικητής της FAA, Μπραν Μπέτφορντ, δήλωσε πως «ήταν δύο νέοι άνθρωποι στην αρχή της καριέρας τους, μια απόλυτη τραγωδία».

Οι επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού και συνεργασίας για την εκκένωση του αεροσκάφους, με κάποιους να κατεβαίνουν από τα φτερά για να σωθούν. Μία αεροσυνοδός βρέθηκε ζωντανή, δεμένη στη θέση της, μετά από πτώση μέσα από τρύπα στο δάπεδο του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμαντί, πρόκειται για «τραγική σύγκρουση», ενώ η NTSB ξεκίνησε άμεσα έρευνα στο σημείο, εξετάζοντας το κόκπιτ, τα μαύρα κουτιά και τα συντρίμμια.

