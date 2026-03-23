«Θαύμα»: Αεροσυνοδός εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος και επέζησε μετά τη σύγκρουση στο LaGuardia

Η γυναίκα εκτινάχθηκε κατά τη σύγκρουση σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από το αεροσκάφος, παραμένοντας δεμένη στο κάθισμά της, σύμφωνα με την κόρη της

Η αεροσυνοδός, Σολάνζ Τρεμπλέ / Φωτ: Χ
Μία αεροσυνοδός επέζησε υπό εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες από τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με όχημα πυρόσβεσης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σε περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στους δύο πιλότους.

Η γυναίκα, μέλος πληρώματος πτήσης της Air Canada Express που εκτελούσε η Jazz Aviation, εκτινάχθηκε κατά τη σύγκρουση σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από το αεροσκάφος, παραμένοντας δεμένη στο κάθισμά της, σύμφωνα με την κόρη της που μίλησε στο καναδικό δίκτυο TVA.

«Τη βρήκαν ακόμη δεμένη στο κάθισμα. Είναι πραγματικά θαύμα», ανέφερε η Σάρα Λεπίν, προσθέτοντας ότι η μητέρα της φέρει πολλαπλά κατάγματα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σπασμένο πόδι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το περιφερειακό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωση. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, ενώ εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Η αεροσυνοδός, Σολάνζ Τρεμπλέ, εργάζεται στην εταιρεία εδώ και περίπου 26 χρόνια, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία. Η Jazz Aviation, με έδρα τον Καναδά, εκτελεί πτήσεις μικρών αποστάσεων για λογαριασμό της Air Canada στο πλαίσιο της υπηρεσίας Air Canada Express.

Τα συντρίμμια της σύγκρουσης στο αεροδρόμιο LaGuardia / Φωτ: EPA

Σε ηχητικά ντοκουμέντα από τον πύργο ελέγχου λίγο πριν από τη σύγκρουση, ακούγεται ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να δίνει άδεια σε όχημα να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης και στη συνέχεια να προσπαθεί να το σταματήσει. «Σταμάτα, Truck 1», ακούγεται να λέει, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αποτρέψει την προσγείωση του αεροσκάφους.

Μετά τη σύγκρουση, σε ξεχωριστή επικοινωνία που δημοσιοποιήθηκε, ελεγκτές συζητούν το περιστατικό, με έναν εξ αυτών να αναφέρει ότι η εικόνα της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ άλλος δηλώνει ότι προσπάθησε να παρέμβει εν μέσω άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πιλότων Αερογραμμών, Τζέισον Αμπρόζι, χαρακτήρισε τον θάνατο των δύο πιλότων «βαθιά τραγωδία», σημειώνοντας ότι αφιέρωσαν την καριέρα τους στην ασφαλή μεταφορά επιβατών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έκανε λόγο για ένα «πολύ θλιβερό» συμβάν, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Guardian

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΕΛΟΝΙ ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Διεθνή / Απορρίφθηκε η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης στην Ιταλία – Η Μελόνι μιλά για «χαμένη ευκαιρία»

Σύμφωνα με αναλυτές, η ψήφος δεν συνδέθηκε μόνο με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, που θεωρήθηκε τεχνικά σύνθετο, αλλά και με ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση
THE LIFO TEAM
Γιατί η απειλή του Ιράν να καταστρέψει εγκαταστάσεις ύδρευσης θα μπορούσε να σημάνει καταστροφή για τις χώρες του Κόλπου

Διεθνή / Γιατί η απειλή του Ιράν για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης ίσως σημαίνει «καταστροφή» για τις χώρες του Κόλπου;

Η εύθραυστη ισορροπία στον Κόλπο περνά μέσα από τις μονάδες αφαλάτωσης, από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητα και η ασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε αναβολή επιθέσεων στο Ιράν για 5 ημέρες

Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ - «ΗΠΑ και Ιράν είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες παραγωγικές συνομιλίες για τερματισμό των εχθροπραξιών» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social
THE LIFO TEAM
 
 