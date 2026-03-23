Νέα Υόρκη: Ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης αεροπλάνου με όχημα

Το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης έκλεισε προσωρινά, μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε απαγόρευση απογειώσεων και προσγειώσεων αργά το βράδυ της Κυριακής, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απαγόρευση μετά το τραγικό περιστατικό που στοίχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, να παραταθεί.

Το αεροπλάνο της Air Canada με περίπου 70 επιβάτες και πλήρωμα, προερχόταν από το Μόντρεαλ και είχε ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, καθώς μείωνε ταχύτητα, συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα. Το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν και αρκετούς τραυματισμούς.

Vedio of plane that leads Multiple injuries after an Air Canada plane collided with a firetruck on the runway at New York’s LaGuardia Airport. https://t.co/3KZgFqaMue pic.twitter.com/5QNlSQ7eDK — War Reporter (@tangentsofwar) March 23, 2026

Νέα Υόρκη: Ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν το αεροπλάνο να σταματά με την μύτη στραμμένη προς τα πάνω, ενώ η ένταση του περιστατικού αποτυπώνεται και σε ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψαν τον πανικό και τις φωνές των επιβατών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

A passenger on board Air Canada Express Jazz 646, identified as Brady, has shared a firsthand account of the terrifying moments following the crash, along with photos from the scene as the aircraft remained on the tarmac.



Here is his account:

“I was on this flight and we are… https://t.co/uzd9lUZFKp pic.twitter.com/C4R1SqvG3M — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026

Η διοίκηση του αεροδρομίου στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με όχημα πυρόσβεσης που βρισκόταν σε επέμβαση για άλλο περιστατικό.

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και οι αρχές της Νέας Υόρκης προειδοποίησαν το κοινό να περιμένει καθυστερήσεις, ακυρώσεις και να αποφύγει την περιοχή, ενώ όλοι οι δρόμοι και οι έξοδοι προς το αεροδρόμιο έχουν κλείσει.