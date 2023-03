«Συγγνώμη» Μασκ στον εργαζόμενο του Twitter που ρώτησε αν απολύθηκε- Έχει μυική δυστροφία και τον χλεύασε

Ο Έλον Μασκ ζήτησε δημοσίως συγγνώμη στον εργαζόμενο του Twitter που θέλησε να μάθει αν είχε απολυθεί, έναν άνθρωπο με μυική δυστροφία τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος χλεύασε για την πάθησή του.

Ο Χάραλντουρ Τόρλεϊφσον διαπίστωσε κάποια στιγμή ότι τον είχαν κλειδώσει εκτός των λογαριασμών του στην εταιρεία. Έπειτα από 9 ημέρες που δεν έπαιρνε απάντηση για το αν είχε απολυθεί από το Twitter, αποφάσισε να απευθυνθεί στον Έλον Μασκ- μέσω της πλατφόρμας- προκειμένου να μάθει εάν είχε μείνει άνεργος.

Ο Μασκ αποκρίθηκε στο tweet του Τόρλεϊφσον, όμως άρχισε να του κάνει ερωτήσεις για τη δουλειά του, να αμφισβητεί την πάθησή του και την ανάγκη του για διευκολύνσεις. Ο Τόρλεϊφσον πάσχει από μυική δυστροφία και χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Σε μία από τις απαντήσεις του, ο Μασκ έγραψε πως ο πρώην- πλέον- εργαζόμενος του Twitter είναι πλούσιος και ο μόνος λόγος που του απευθύνθηκε δημοσίως ήταν για να πάρει «μεγάλη αποζημίωση».

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

«Η αλήθεια είναι πως αυτό ο τύπος- που είναι ανεξάρτητα πλούσιος- δεν δούλευε πραγματικά, υποστήριζε ως δικαιολογία ότι είχε αναπηρία που τον εμπόδιζε να πληκτρολογεί και παρόλα αυτά ταυτόχρονα τουιτάρει καταιγιστικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πολύ σεβασμό για αυτό», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα από τα tweet του.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm.



Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

«Ο λόγος που σε ρώτησα δημοσίως είναι επειδή εσύ (ή οποιοσδήποτε άλλος στο Twitter) δεν απαντούσες στα ιδιωτικά μηνύματά μου. Είχες κάθε δικαίωμα να με απολύσεις. Αλλά θα ήταν ωραίο να με ενημερώσεις!», απάντησε ο Τόρλεϊφσον.

Ενώ συνεχιζόταν ο «διάλογος», ο Τόρλεϊφσον ανέφερε πως έλαβε email από το Twitter στο οποίου του ξεκαθάριζαν ότι πλέον δεν είναι εργαζόμενος της εταιρείας.

Έλον Μασκ: Συγγνώμη, παρεξήγησα την κατάσταση

Τελικά, το βράδυ της Τρίτης ο Έλον Μασκ ζήτησε συγγνώμη από τον Χάραλντουρ Τόρλεϊφσον, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον Χάλι γιατί παρεξήγησα την κατάστασή του. Αυτό βασίστηκε σε πράγματα που μου είπαν τα οποία ήταν αναληθή ή- σε κάποιες περιπτώσεις- αληθή αλλά όχι σημαντικά. Σκέφτεται να παραμείνει στο Twitter», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στην εταιρεία, αλλά ο Τόρλεϊφσον έγραψε στο Twitter ότι ετοιμάζεται να ανοίξει εστιατόριο στο Ρέικιαβικ.

In other news, I'm opening a restaurant in downtown Reykjavik very soon.



It's named after my mom. Like many mom's she was the best mom in the world.



Kind, funny, hard working and a wonderful artist. And cool, oh boy was she cool.



See you soon at @AnnaJona pic.twitter.com/YfmcXo3s9k — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

«Ήμουν 25 χρονών όταν άρχισα να χρησιμοποιώ αμαξίδιο»

Ο Χάραλντουρ Τόρλεϊφσον, που ζει στην Ισλανδία, εντάχθηκε στο δυναμικό του Twitter το 2021 όταν η εταιρεία- πριν την αποκτήσει ο Έλον Μασκ- εξαγόρασε την startup του.

Σε μία από τις απαντήσεις του προς τον δισεκατομμυριούχο αναφέρθηκε και στην απόφασή του να πουλήσει την εταιρεία του στο Twitter.

«Οικονομικά δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Η εταιρεία μου έβγαζε πολλά περισσότερα χρήματα και η προσφορά του Twitter ήταν χαμηλότερη από οποιαδήποτε αξιολόγηση. Αλλά όπως εσύ, πόνταρα ότι το Twitter έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Τόρλεϊφσον απάντησε εκτενώς στον Μασκ και στα σχόλια που έκανε για την υγεία του, εξηγώντας ότι εξαιτίας της μυικής δυστροφίας χρησιμοποιεί αμαξίδιο από την ηλικία των 25 ετών.

«Ελπίζω να είσαι καλά. Κι εγώ είμαι μια χαρά, είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σου για την υγεία μου. Αλλά επειδή το ανέφερες θέλω να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες. Έχω μυική δυστροφία, κάτι που έχει πολλές συνέπειες στο σώμα μου», έγραψε.

«Πρώτα ήταν τα πόδια μου. Ήμουν 25 χρονών όταν άρχισα να χρησιμοποιώ αμαξίδιο. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Σε αυτή την περίοδο, το υπόλοιπο σώμα μου επιδεινώνεται. Χρειάζομαι βοήθεια για να ξαπλώσω και να σηκωθώ από το κρεβάτι και για να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα», εξήγησε.

«Για καιρό πίστευα ότι τα χέρια μου θα παραμείνουν δυνατά, μου το είχε πει γιατρός. Αλλά άρχισαν να χάνουν δύναμη, κάτι που δεν έχω πρόβλημα να το πω, ήταν δύσκολο να το αποδεχθώ. Αλλά παίζεις με τα χαρτιά που σου μοιράζουν και έχω καταφέρει να δημιουργήσω μια υπέροχη οικογένεια», ανέφερε ακόμη.

My legs were the first to go. When I was 25 years old I started using a wheelchair.



It’s been 20 years since that happened.



In that time the rest of my body has been failing me too. I need help to get in and out of bed and use the toilet — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

Επίσης, ο Τόρλεϊφσον σχολίασε και τις διαδοχικές απολύσεις που έχει κάνει ο Μασκ, από τη στιγμή που εξαγόρασε το Twitter.

«Αγγόραες την εταιρεία και είπες στους εργαζόμενους ότι δεν θα απολύσεις το 75% από αυτούς. Κάτι που μετά έκανες. Δεν ήμουν στον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο γύρο. Δεν είμαι σίγουρος σε ποιον γύρο ήμουν, γιατί ήταν τόσοι πολλοί. Κάθε ένας ερχόταν αφού έδινες την υπόσχεση ότι ο προηγούμενος ήταν ο τελευταίος», έγραψε μεταξύ άλλων για τις απολύσεις στο Twitter.

Με πληροφορίες από Guardian