Wall Street Journal: Η Λέσχη Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Η παγκόσμια λέσχη των celebrities αποχωρεί από το Χρηματιστήριο και γίνεται ξανά private, καθώς επενδυτές με επικεφαλής μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο 

LifO Newsroom
Wall Street Journal: Το ιστορικό Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια
Φωτογραφία: Getty Images
Η Soho House, ο όμιλος που έφερε στο προσκήνιο το κύμα των ιδιωτικών clubs στη Νέα Υόρκη και μετρά πλέον πάνω από 200.000 μέλη παγκοσμίως, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για να περάσει σε ιδιωτικά χέρια, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει αποκλειστικά η Wall Street Journal, η συμφωνία θα ολοκληρωθεί με επικεφαλής την αμερικανική αλυσίδα MCR Hotels, ενώ ο δισεκατομμυριούχος Ρον Μπέρκλ, ήδη βασικός μέτοχος, θα διατηρήσει το μερίδιό του μαζί με άλλους υφιστάμενους επενδυτές. Οι νέοι επενδυτές αναμένεται να πληρώσουν περίπου 9 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία σε 1,8 δισ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζεται το χρέος.

Η Apollo Global Management θα συνεισφέρει πάνω από 700 εκατ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια και δανεισμό, ενώ η συμφωνία θα τερματίσει τις πιέσεις του διαχειριστή κεφαλαίων Νταν Λόεμπ και του hedge fund του Third Point, που επιδίωκαν υψηλότερη προσφορά από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Η Soho House ιδρύθηκε το 1995 στο Λονδίνο και επεκτάθηκε στη Νέα Υόρκη το 2003. Σήμερα διαθέτει 46 λέσχες σε όλο τον κόσμο με προσεκτικά επιλεγμένα μέλη – κυρίως καλλιτέχνες, σχεδιαστές, μουσικούς και δημιουργικούς επαγγελματίες. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και δημιουργική, με απαγόρευση γραβατών και συχνά ανταλλαγές έργων τέχνης έναντι συνδρομών.

Στα club της έχουν θεαθεί διασημότητες όπως η Lady Gaga, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ενώ το brand έχει εμφανιστεί ακόμα και σε επεισόδιο του «Sex and the City». Η επιτυχία του μάλιστα άνοιξε τον δρόμο σε δεκάδες νέες ιδιωτικές λέσχες στη Νέα Υόρκη, όπως η Zero Bond και η Casa Cipriani.

Παρά τη διεθνή ανάπτυξη, η Soho House έχει κατηγορηθεί ότι δυσκολεύεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της αποκλειστικότητας και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Μέλη έχουν παραπονεθεί για μειωμένες υπηρεσίες, ενώ η κράτηση θέσης στις πισίνες της Νέας Υόρκης θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το 91,5% των μελών ανανέωσαν τη συνδρομή τους το 2023, ενώ τα έσοδα από τις συνδρομές αυξήθηκαν κατά σχεδόν 16% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, στα 118,6 εκατ. δολάρια. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο με καθαρά κέρδη.

Η MCR Hotels, που ηγείται της επένδυσης, διαθέτει 30.000 δωμάτια και θεωρείται από τους μεγαλύτερους ξενοδόχους στις ΗΠΑ. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ιστορικά και εμβληματικά ακίνητα όπως το TWA Hotel στο αεροδρόμιο JFK και το Gramercy Park Hotel στη Νέα Υόρκη, ενώ πρόσφατα απέκτησε και τον BT Tower στο Λονδίνο για να τον μετατρέψει σε ξενοδοχείο.

Η μετοχή της Soho House εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2021 στα 14 δολάρια, όμως στη συνέχεια παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις λόγω ζημιών. Εκτιμάται πως η επιστροφή της σε ιδιωτική εταιρεία θα την απελευθερώσει από την πίεση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και την αστάθεια που συνοδεύει το επιχειρηματικό μοντέλο των ιδιωτικών λεσχών.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal

