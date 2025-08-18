Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 134 τραυματίστηκαν από μια έκρηξη άγνωστης αιτίας που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν - περιοχής που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας - είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι το περιστατικό εκδηλώθηκε μετά από πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

A beautiful explosion at a russian gunpowder factory in the Ryazan region of russia.



The building was completely destroyed, leaving at least five dead, but many people are still buried under the rubble.



No sympathy – russia started this war of conquest. pic.twitter.com/6NLZgKTfT7 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025

Οι αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν διευκρινίζουν την αιτία της πυρκαγιάς ούτε τι παράγει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Οι επίσημες ρωσικές πηγές περιορίστηκαν μόνο στην ανακοίνωση του αριθμού των θυμάτων.

❗️🎤🙂A powerful explosion destroyed the Russian Elastik ammunition and gunpowder factory in Ryazan. The blast was incredibly powerful, as clearly demonstrated by its aftermath, captured on video. The facility was reduced to rubble, and the surrounding area resembled scenes from… pic.twitter.com/DykDv6GrOS — Jarek (@Jarek2025) August 16, 2025

Σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι τοπικές υπηρεσίες ανέφεραν: «Μέχρι τις 18 Αυγούστου, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ενώ πρόσθεσαν ότι 134 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Με πληροφορίες από Reuters