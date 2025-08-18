Τροχαίο στην Ξάνθη: Νέα βίντεο από το σφοδρό δυστύχημα - Πώς συνέβη

Νέα βίντεο ήρθαν στη δημοσιότητα, από το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης.

Το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και ένα φορτηγό, σημειώθηκε πριν από τα διόδια του Ιάσμου, μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν όταν το ένα από τα δυο ΙΧ αυτοκίνητα, ακινητοποιήθηκε για άγνωστους λόγους με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του το φορτηγό και στη συνέχεια να ξεσπάσει φωτιά.

Στο ένα ΙΧ, επέβαιναν τέσσερα άτομα εκ των οποίων απανθρακώθηκαν τρία.

Το τέταρτο άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και ο οδηγός του φορτηγού

Το δεύτερο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, παρασύρθηκε από το ΙΧ στο οποίο έπεσε το φορτηγό, ωστόσο χωρίς να τραυματιστεί κανείς, γιατί οι επιβάτες του το εγκατέλειψαν έγκαιρα.

