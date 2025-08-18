Πρόστιμο - ρεκόρ $59 εκατ. στην αεροπορική Qantas για παράνομες απολύσεις εν μέσω πανδημίας

Αυστραλιανό δικαστήριο επέβαλε στην αεροπορική εταιρεία Qantas πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 90 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (43 εκατ. λίρες· 59 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για την παράνομη απόλυση περισσότερων από 1.800 εργαζομένων εδάφους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές της Αυστραλίας (Transport Workers’ Union – TWU) χαιρέτισε την απόφαση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ στη χώρα για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Μάικλ Λι, τόνισε στην απόφασή του ότι ήθελε το πρόστιμο να λειτουργήσει ως «πραγματική αποτροπή» για άλλους εργοδότες.

Η Qantas δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση και θα καταβάλει το πρόστιμο, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις της προκάλεσαν «πραγματική βλάβη» στους εργαζομένους της. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από καθέναν από τους 1.820 υπαλλήλους εδάφους και τις οικογένειές τους που υπέφεραν εξαιτίας αυτής της απόφασης», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, Βανέσα Χάντσον. «Η επιλογή να προχωρήσουμε σε εξωτερική ανάθεση πριν από πέντε χρόνια, και μάλιστα σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, προκάλεσε πραγματικές δυσκολίες σε πολλούς από τους πρώην συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους».

Το πρόστιμο είναι το υψηλότερο που έχει επιβληθεί σε αυστραλιανή εταιρεία βάσει του νόμου Fair Work Act, που καθορίζει τα εργασιακά δικαιώματα στη χώρα. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας έδωσε πολυετή νομική μάχη για την απόφαση του 2020 να προχωρήσει σε εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών εδάφους, την οποία είχε δικαιολογήσει ως αναγκαίο οικονομικό μέτρο λόγω της καθήλωσης της αεροπορικής βιομηχανίας από την πανδημία.

Με την παρούσα απόφαση, η Qantas υποχρεώνεται να καταβάλει 50 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια απευθείας στο συνδικάτο TWU, το οποίο είχε κινηθεί νομικά εναντίον της για τις απολύσεις. Το σωματείο έκανε λόγο για το «τέλος μιας πενταετούς μάχης Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» και για μια «στιγμή δικαίωσης για πιστούς εργαζομένους που αγαπούσαν τη δουλειά τους στην εταιρεία».

Το πρόστιμο πλησιάζει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ο δικαστής Λι τόνισε ότι στόχος είναι να αποτραπούν και άλλες μεγάλες εταιρείες από το να θεωρούν ότι μπορούν «να τη γλιτώσουν» με τέτοιες πρακτικές, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι τα οφέλη αξίζουν τον κίνδυνο της αποκάλυψης. Στα έγγραφα της δίκης, ο Λι εξέφρασε αμφιβολίες για την εταιρική κουλτούρα της Qantas και για το αν η μεταμέλειά της είναι ειλικρινής, επισημαίνοντας την «αδιάλλακτη και επιθετική» νομική στρατηγική της, με στόχο να αποφύγει την αποζημίωση εργαζομένων στους οποίους στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι «λυπάται».

Ήδη από το 2021, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Qantas προχώρησε εν μέρει σε εξωτερική ανάθεση προκειμένου να περιορίσει τις δυνατότητες των εργαζομένων για συνδικαλιστική δράση, καθώς πολλοί από τους απολυμένους ήταν μέλη συνδικάτων. Το πρόστιμο έρχεται να προστεθεί στην αποζημίωση ύψους 120 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων που η Qantas είχε συμφωνήσει να καταβάλει το 2024 στους απολυμένους, μετά από αλλεπάλληλες ήττες της στα δικαστήρια.

Ωστόσο, ο ειδικός εργατικού δικαίου Νταν Τριντάντε, από τη νομική εταιρεία Clayton Utz, προειδοποίησε ότι το πρόστιμο μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποτρέψει άλλες εταιρείες, καθώς η Qantas ενδέχεται να εξοικονόμησε περισσότερα χρήματα με την εξωτερική ανάθεση προσωπικού εν μέσω πανδημίας. «Αν δεν θεωρηθεί επαρκής αποτροπή, η κυβέρνηση ίσως βρεθεί αντιμέτωπη με αιτήματα για αύξηση των ποινών», ανέφερε.

Οι παράνομες απολύσεις προστίθενται σε σειρά σκανδάλων που έχουν πλήξει την Qantas τα τελευταία χρόνια. Το 2023, η εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει 100 εκατ. αυστραλιανά δολάρια επειδή πούλησε εισιτήρια για χιλιάδες πτήσεις που είχε ήδη αποφασίσει να ακυρώσει.

Με πληροφορίες από BBC