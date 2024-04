Στους δρόμους χιλιάδες Ισραηλινοί στην Ιερουσαλήμ - Ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν σήμερα ξανά, αυτή τη φορά στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μετά την διαδήλωση του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ με το ίδιο αίτημα. Ζητούν την απελευθέρωση περίπου 130 ομήρων, από τους 253 που ήταν στην αρχή και οι μισοί από αυτούς απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας ανακωχής στα τέλη Νοεμβρίου.

Σήμερα έλαβαν χώρα στο Κάιρο συνομιλίες προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κατάπαυση του πυρός που θα περιλάμβανε την απελευθέρωση δεκάδων από τους εναπομείναντες ομήρους, ωστόσο οι οικογένειες τους ανησυχούν λόγω των προηγούμενων διαπραγματεύσεων που δεν έφεραν αποτέλεσμα και κάποιοι πέθαναν.

«Ο κόσμος πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του και να τους πάρουμε πίσω», ανέφερε η 39χρονη Μιχάλ Ναχσόν, η οποία έφθασε από το ΤΕλ Αβίβ για να διαδηλώσει έξω από το ισραηλινό κοινοβούλιο. «Είναι πάνω από την πολιτική. Είναι πάνω από τη θρησκεία, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και αυτό ήρθαμε να φωνάξουμε σήμερα», σημείωσε. Στη σημερινή διαδήλωση, οι γονείς των ομήρων κάλεσαν εκ νέου τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει περισσότερα για να φέρει πίσω τους ομήρους.

Αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες εβδομάδες οι διαμαρτυρίες εναντίον της κυβέρνησης του έχουν ενταθεί, με πλήθος πολιτών να ζητά την παραίτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στο Ισραήλ.

