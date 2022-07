Στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ ο Μίκι Ρουρκ - «Προικοθήρας η Χερντ»

Ο Μίκι Ρουρκ έστρεψε τα «βέλη» του στην Άμπερ Χερντ, όσον αφορά στη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ. Ο ηθοποιός την χαρακτήρισε «προικοθήρα».

Μιλώντας στη βρετανική τηλεόραση και την εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, ο Ρουρκ ερωτήθηκε για την απόψή του σχετικά με τη μακρά δικαστική μάχη των δύο πλευρών.

«Γνωρίζω τον Τζόνι πολλά χρόνια, αλλά δεν τον ξέρω πολύ προσωπικά» είπε αρχικά. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάποτε μπλέχτηκα σε μία κατάσταση και κατηγορήθηκα για κάτι που δεν είχα κάνει».

«Μου κόστισε δουλειές για αρκετά χρόνια και απέκτησα κακή φήμη. Και, τελικά, η αλήθεια αποκαλύφθηκε, αλλά η αλήθεια ήρθε αφότου έχασα ταινίες και έχασα δουλειές».

Εξέφρασε, δε, τη λύπη του για τον Ντεπ, καθώς μία «προικοθήρας επιχείρησε να τον πετσοκόψει».

«Αυτό πιστεύεις ότι είναι;» ρώτησε ο παρουσιαστής, με τον Ρουρκ να επιμένει: «Φυσικά».

Κατά τη διάρκεια της δίκης των έξι εβδομάδων, οι δύο πλευρές εξαπέλυσαν πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για ενδοοικογενειακή βία. Ντεπ και Χερντ τις αρνούνται κατηγορηματικά.

Προ ημερών, η νομική ομάδα της ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για να κηρυχθεί κακοδικία και να επαναληφθεί η διαδικασία, με τους δικηγόρους του Ντεπ να κάνουν λόγο για «ανούσιο αίτημα».

