Μίκι Ρουρκ για Τομ Κρουζ: «Είναι άσχετος - Κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια»

«Άσχετο» αποκάλεσε τον Τομ Κρουζ σε νέα συνέντευξή του ο Μίκι Ρούρκ, αναφερόμενος στις υποκριτικές του δυνατότητες.

«Ο τύπος κάνει το ίδιο αναθεματισμένο κομμάτι εδώ και 35 χρόνια. Δεν έχω σεβασμό για κάτι τέτοιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 69χρονος Ρουρκ στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, όταν ρωτήθηκε για την αναβίωση του Top Gun 36 χρόνια μετά.

Όμως, ο πρωταγωνιστής του Sin City δεν εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος ούτε και με τον εμπορικό θρίαμβο του Μάβερικ με έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

«Δε με νοιάζουν τα λεφτά και η δύναμη» σημείωσε, υποστηρίζοντας πως οι υποκριτικές ικανότητες του Κρουζ δεν συνάδουν με άλλων συναδέλφων τους στο Χόλιγουντ.

«Αυτό που με νοιάζει όταν βλέπω τη δουλειά του Αλ Πατσίνο και του Κρίστοφερ Γουόκεν και του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Και σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφτ και τον Μάρλο Μπράντο εκείνες τις εποχές» πρόσθεσε.

Mickey Rourke says Tom Cruise isn’t a very good actor because he doesn’t take roles that challenge him: “I think he’s irrelevant.” pic.twitter.com/30r7b3Jxz2