Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στον Βόσπορο

Πυρκαγιά ξέσπασε στο πολυτελές ξενοδοχείο Cirahan Hotel στον Βόσπορο της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
H φωτιά ξέσπασε στον 4ο όροφο του ξενοδοχείου. Ένα άτομο που τραυματίστηκε από τη φωτιά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
🎥 Ekipler Çırağan'da çıkan yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/Cu0LwcDRVn— TRHaber (@trhaber_com) December 9, 2022
#SONDAKİKA— A Haber (@Ahaber) December 9, 2022
Çırağan Sarayı’nda yangın!
Otel bölümündeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor... Ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü @Kerimulak44 aktardı pic.twitter.com/0jS6YQPA41
ÇIRAĞAN SARAYI’NDA YANGIN— 24 TV (@yirmidorttv) December 9, 2022
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son duruma ilişkin detayları 24 TV Muhabiri Melis Bakangöz (@melisbakangoz) aktarıyor pic.twitter.com/4c9gj6i3zS
Çırağan sarayında yangın çıktı. İçeride insanların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/H6mCdM99fN— VoW (@VoiceOfWorldCo) December 9, 2022
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