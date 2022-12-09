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Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στον Βόσπορο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στον Βόσπορο Facebook Twitter
Newsroom
Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε στο πολυτελές ξενοδοχείο Cirahan Hotel στον Βόσπορο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

H φωτιά ξέσπασε στον 4ο όροφο του ξενοδοχείου. Ένα άτομο που τραυματίστηκε από τη φωτιά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στον Βόσπορο Facebook Twitter

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