Στις φλόγες αποθήκη ρωσικών πυρομαχικών στο Λουγκάνσκ

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί μία αποθήκη πυρομαχικών των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπως μεταφέρει το Nexta, δημοσιεύοντας βίντεο από το σημείο.

Στα πλάνα αποτυπώνονται πυκνοί καπνοί να καλύπτουν την περιοχή πάνω από την αποθήκη που βρίσκεται στην περιοχή Αλτσέβσκ στο Λουγκάνσκ.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και εάν πρόκειται για επίθεση ή κάποιο ατύχημα. Άγνωστο παραμένει και το εάν υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζωών ή τραυματισμοί.

A warehouse with #Russian ammunition is on fire in occupied #Alchevsk, #Luhansk region. pic.twitter.com/Rgh10wLTts