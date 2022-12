Στην Ουάσιγκτον σήμερα ο Ζελένσκι- Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι κατευθύνεται προς την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Είναι το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο.

«(Βρίσκομαι) στο δρόμο προς τις ΗΠΑ για να ενισχύσω την ανθεκτικότητα και τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την επίσκεψη και είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα παράσχει «σημαντική» βοήθεια στον ουκρανικό στρατό — που θα συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, τουλάχιστον μια συστοιχία του προηγμένου αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συμπληρώθηκαν 300 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι θα μιλήσει επίσης στο Κογκρέσο και θα πραγματοποιήσει μια σειρά διμερών συναντήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φιλοξενεί τακτικά ξένους ηγέτες στο Κίεβο και έχει επισκεφθεί στρατεύματα γύρω από την Ουκρανία. Χθες πραγματοποίησε μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην πόλη Bakhmut της πρώτης γραμμής του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επίσης μιλήσει συχνά με παγκόσμιους ηγέτες μέσω τηλεφώνου και μέσω βιντεοκλήσης - συχνά από το γραφείο του στο Κίεβο.

Αλλά μια απροειδοποίητη επίσκεψη σε μια ξένη χώρα σηματοδοτεί την πρώτη από την έναρξη του πολέμου και επίσης τη σημασία της σχέσης Ουκρανίας με τις ΗΠΑ, που έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παροχή στρατιωτικής υποστήριξης.

Σε επιστολή της την Τρίτη, η πρόεδρος της Βουλής των Δημοκρατικών, Νάνσι Πελόζι, προέτρεψε τα μέλη του Κογκρέσου να παραστούν το βράδυ της Τετάρτης στην συνεδρίαση.

«Παρακαλούμε να είστε παρόντες για μια πολύ ιδιαίτερη εστίαση στη δημοκρατία», έγραψε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην ενημέρωσή πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ένα νέο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία ύψους σχεδόν 2 δισ. δολαρίων.

Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την προώθηση ενός νομοσχεδίου που θα δώσει στην Ουκρανία περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε πρόσθετη χρηματοδότηση για το 2023.

Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για άμεση στρατιωτική υποστήριξη από την έναρξη της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύσει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

