Στη φυλακή ο Μενέντεζ: O «Gold Bar Bob» ξεκίνησε να εκτίει την 11ετή ποινή του για διαφθορά

Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ άρχισε την Τρίτη να εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, έπειτα από την καταδίκη του για δωροδοκία με αντάλλαγμα πολιτικά ανταλλάγματα προς την Αίγυπτο. Ο 71χρονος Δημοκρατικός του Νιου Τζέρσεϊ έχει αποκτήσει το ειρωνικό παρατσούκλι «Gold Bar Bob» λόγω των χρυσών ράβδων και των μετρητών που βρέθηκαν στο σπίτι του.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε ότι ο Μενέντεζ βρίσκεται πλέον στο σωφρονιστικό συγκρότημα Schuylkill, στο Μάινερσβιλ της Πενσιλβάνια, περίπου 190 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης. Το συγκρότημα περιλαμβάνει πτέρυγα μέσης ασφαλείας αλλά και χαμηλής ασφαλείας καταυλισμό, όπου αναμένεται να κρατηθεί ο Μενέντεζ, καθώς τα εγκλήματά του δεν είχαν βίαιο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στο σπίτι του γερουσιαστή βρέθηκαν 480.000 δολάρια σε μετρητά, κρυμμένα σε μπότες και τσέπες σακακιών, χρυσές ράβδοι αξίας περίπου 150.000 δολαρίων και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Σε αντάλλαγμα, ο Μενέντεζ φέρεται να παρείχε πολιτική προστασία σε επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, να διευκόλυνε εμπορικές συμφωνίες με ξένες χώρες και να συμμετείχε σε συναντήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους, πριν εγκριθεί στρατιωτική βοήθεια ύψους 300 εκατ. δολαρίων προς την Αίγυπτο.

Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του και μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση έως ότου εξεταστεί η έφεσή του. Στην απολογία του τον Ιανουάριο είχε δηλώσει: «Είμαι μακριά από τέλειος άνθρωπος. Έκανα πολλά λάθη και κακές επιλογές, αλλά έχω κάνει πολύ περισσότερα καλά παρά κακά.»

Facebook Twitter Μπομπ και Ναντίν Μενέντεζ / Φωτ: EPA, αρχείου

Μπομπ Μενέντεζ: Από την «ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου» σε «εθνικό ανέκδοτο».

Γιος μεταναστών από την Κούβα, ο Μενέντεζ αναδείχθηκε από ταπεινές καταβολές σε δήμαρχο του Union City στο Νιου Τζέρσεϊ και στη συνέχεια υπηρέτησε για δεκαετίες στο Κογκρέσο. Το 2006 εξελέγη στη Γερουσία, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ιδιαίτερα επιδραστικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ωστόσο, η καταδίκη του πέρυσι τον ανάγκασε να παραιτηθεί, μετατρέποντάς τον, όπως σχολίασαν οι δικηγόροι του, από «ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου» σε «εθνικό ανέκδοτο».

Η σύζυγός του, Ναντίν Μενέντεζ, καταδικάστηκε τον Απρίλιο για συμμετοχή στο σκάνδαλο δωροδοκίας, με την ποινή της να αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα σήμερα. Δύο επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην υπόθεση έχουν επίσης καταδικαστεί.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής του, ο Μενέντεζ υιοθέτησε τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ περί «διεφθαρμένου συστήματος δικαιοσύνης» και εμφανίστηκε να ελπίζει σε μελλοντική προεδρική χάρη. «Η διαδικασία αυτή είναι πολιτική και διεφθαρμένη ως τον πυρήνα. Ελπίζω ο Πρόεδρος Τραμπ να καθαρίσει τον βούρκο», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο.

Παρά τις δεκαετίες δημόσιας προσφοράς, το όνομά του θα μείνει συνδεδεμένο περισσότερο με το παρατσούκλι «Gold Bar Bob», το οποίο καθιέρωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Associated Press

