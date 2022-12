Στη φυλακή η Εύα Καϊλή- Κρατούμενη για έναν ακόμα μήνα

Την προφυλάκιση της Εύας Καϊλή αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση της προφυλάκισής της για το σκάνδαλο Qatargate θα επενελεγχθεί σε ένα μήνα.

Το σκεπτικό των δικαστικών αρχών είναι ότι η Καϊλή είναι ύποπτη να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία.

In its order this morning, the pre-council chamber extended the pre-trial detention of #Kaili with one month. She has the right to appeal within the next 24 hours. pic.twitter.com/WR9Azrym8d

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, ζήτησαν, νωρίτερα σήμερα ενώπιον του συμβουλίου των Βρυξελλών, να τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι). O Αντρέ Ριζόπουλος και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισαν ότι η πελάτης τους συνεργάζεται ενεργά στην έρευνα.

Υποστήριξαν ότι δεν έχει συντελέσει από μέρους της διαφθορά.

«Ζητήσαμε να υπαχθεί η κ. Καϊλή στο καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης», εξήγησε ο Αντρέ Ριζόπουλος. «Συμμετέχει ενεργά στην έρευνα. Αμφισβητεί οποιαδήποτε διαφθορά από πλευράς της», πρόσθεσε.

«Αποφάσισα να μην επικοινωνήσω σε αυτή την υπόθεση γιατί η έρευνα γίνεται από τις δικαστικές αρχές. Ως εκ τούτου, δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση. Ευχαριστώ όλους, η τύχη της κυρίας Καϊλή βρίσκεται, προς το παρόν, στα χέρια της βελγικής δικαιοσύνης», είπε απευθυνόμενους στους πολλούς δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην έξοδο της ακροαματικής αίθουσας του συμβουλίου.

JUST IN: #BNNNewsroom Reports.



Eva Kaili, a Greek MEP, who was being investigated related to an alleged attempt by Qatar to corrupt the European Parliament, protested her innocence in a Belgian court Thursday and asked to be released from pre-trial detention, her lawyer said. pic.twitter.com/DNc0y4lrSb