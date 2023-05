Στέψη Καρόλου: Έπεσε η αυλαία της τελετής με τον βασιλιά και τη βασίλισσα να χαιρετούν τα πλήθη

Ολοκληρώθηκαν οι επίσημες εκδηλώσεις για τη στέψη του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον Κάρολο, την Καμίλα και άλλα μέλη της οικογένειας να χαιρετούν τα συγκεντρωμένα πλήθη από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, φορώντας τις κορόνες τους, έγιναν δεκτοί με επευφημίες από το πλήθος καθώς εμφανίστηκαν στο μπαλόνι.

Μαζί τους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η σύζυγός του πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, αλλά και δύο από τις κυρίες επί των τιμών βασίλισσας.

King Charles, Queen Camilla and other members of the Royal Family have appeared on the balcony at Buckingham Palacehttps://t.co/PpPLdMd9Sa pic.twitter.com/S1HyLHESgA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023

Της εμφάνισής τους ακολούθησαν αεροπορικές επιδείξεις, με τα μαχητικά αεροσκάφη να σχηματίζουν στον ουρανό τα χρώματα της βρετανικής σημαίας, ενώ ακουγόταν και ο εθνικός ύμνος.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, η βασιλική οικογένεια επέστρεψε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, γεγονός που σήμανε το τέλος των επίσημων εμφανίσεών τους για τη σημερινή ημέρα.

Ο βασιλιάς Κάρολος, υπενθυμίζεται, στέφθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ παρουσία χιλιάδων επίσημων καλεσμένων. Στο πλευρό του τα δύο παιδιά του, Ουίλιαμ και Χάρι, με τον πρώτο να έχει σημαίνοντα ρόλο στη στέψη, ενώ τον δεύτερο - που έχει επιλέξει να αποχωρήσει από τα βασιλική οικογένεια - να παρακολουθεί μαζί με το κοινό.

Prince Harry has arrived at Westminster Abbey ahead of the coronation of his father, King Charles III https://t.co/zwSW1otXwi pic.twitter.com/b7oFiU3apd — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2023

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι Τζάστιν Ουέλμπι τοποθέτησε το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του Καρόλου Γ'. Λίγο νωρίτερα, ο μονάρχης ορκίστηκε να υπηρετεί τους υπηκόους του και να προστατεύει την Εκκλησία της Αγγλίας της οποίας είναι ο ανώτατος ηγέτης.

The moment that King Charles III was crownedhttps://t.co/zkaEKcbtbn pic.twitter.com/A7M3rIbly1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023

Λίγο μετά τον Κάρολο, στέφθηκε και η βασίλισσα Καμίλα.

Με πληροφορίες από Guardian