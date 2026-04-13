ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στενά του Ορμούζ: Νέες απειλές Τραμπ - «Όποιος πλησιάζει θα εξουδετερώνεται»

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ τέθηκε σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ελλάδας

The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο «ταχείας επίθεσης» πλησιάσει στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερώνεται.

«Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν κείτεται στον βυθό της θάλασσας εντελώς κατεστραμμένο- 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός αυτών που αποκαλούν ‘πλοία ταχείας επίθεσης’ διότι δεν θα θεωρούσαμε σοβαρή απειλή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι νέες απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

«Προειδοποίηση: αν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ αμέσως με το ίδιο σύστημα θανάτωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των διακινητών ναρκωτικών στα πλοία στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βίαιο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφερόταν στα δεκάδες πλήγματα που έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό ωκεανό εναντίον πλοίων που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, μια επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 110 άνθρωποι.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες Κυριακή αφού οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία έπειτα από συνομιλίες στο Πακιστάν, τέθηκε σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε νωρίτερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ισχύει για πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια -τόσο στο Ιράν όσο και στον Κόλπο του Περσικού και στον Κόλπο του Ομάν.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν θα εμποδίσουν την «ελευθερία ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών «προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει στις απειλές, αναφέροντας: «Αν πολεμήσουν, θα πολεμήσουμε». Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνει ότι τα στρατιωτικά σκάφη που πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ θα «αντιμετωπιστούν αυστηρά».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 