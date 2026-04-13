ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σε λίγες ώρες ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ: «Αν πολεμήσουν, θα πολεμήσουμε» απαντά η Τεχεράνη

Τι μπορεί να επιφέρει το μπλόκο στη ναυσιπλοΐα προς και από το Ιράν - Ποιος ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΑ ΗΠΑ Facebook Twitter
Τι μπορεί να προκαλέσει ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ - Ποιος ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας / Φωτ, αρχείου: EPA
0

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, περίπου στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δηλώνει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει για πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια -τόσο στο Ιράν όσο και στον Κόλπο του Περσικού και στον Κόλπο του Ομάν.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν θα εμποδίσουν την «ελευθερία ναυσιπλοΐας» μέσω του στενού «προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει στις απειλές, αναφέροντας: «Αν πολεμήσουν, θα πολεμήσουμε». Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνει ότι τα στρατιωτικά σκάφη που πλησιάζουν το Στενό του Ορμούζ θα «αντιμετωπιστούν αυστηρά».

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα στρατεύματά τους έχουν περικυκλώσει την στρατηγικής σημασίας πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στα νότια της χώρας.

«Ναι» στον αποκλεισμό από Νετανιάχου - «Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες»

Μερικές ώρες μετά την προαναγγελία των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει τα σχέδια Τραμπ, επισημαίνοντας μάλιστα, πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

BBC: Ο αποκλεισμός φέρνει τις ΗΠΑ σε ακόμη πιο επικίνδυνη θέση

Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν «σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ακόμη πιο επικίνδυνο έδαφος από ό,τι πριν – από νομική, στρατιωτική και οικονομική άποψη. Είναι εφικτό, αλλά ενέχει κάποιο κίνδυνο», σημειώνει ο Frank Gardner του BBC.

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν θα βρίσκονται σε αναμονή ακριβώς έξω από τα λιμάνια, όπως για παράδειγμα στο Bandar Abbas ή στο Jask. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με άμεση πρόσκληση για επίθεση από drones, πυραύλους ή «καμικάζι ταχύπλοα», όπως αναφέρει ο ανταποκριτής για θέματα ασφάλειας.

Αντίθετα, η CENTCOM, που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει δορυφορικά και άλλα μέσα πληροφοριών για να εντοπίσει ποια πλοία έχουν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια και σε ποιους ανήκουν. Ακόμη και αν τα συστήματα AIS (Automatic Identification System) αυτών των πλοίων είναι απενεργοποιημένα, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, που θα κινούνται σε σχετικά ασφαλή απόσταση από τις ακτές, δεν θα δυσκολευτούν να τα εντοπίσουν μόλις εισέλθουν στον Κόλπο του Ομάν και να τα αναχαιτίσουν.

Ωστόσο, το Ιράν έχει χαρακτηρίσει αυτή την απειλή ως «πράξη πειρατείας» -κατηγορία που έχει διατυπωθεί και εναντίον του για τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. 

Τέλος, τίθεται και το ζήτημα των συμμάχων του Ιράν: η Κίνα και η Ρωσία. Θα είναι οι ΗΠΑ διατεθειμένες, για παράδειγμα, να επιβιβαστούν και να κατασχέσουν ένα πλοίο ή φορτίο κινεζικής ιδιοκτησίας; Και «τι θα συμβεί αν η Κίνα, η οποία διαθέτει στρατιωτική βάση σε κοντινή απόσταση στο Τζιμπουτί, αποφασίσει να συνοδεύει τα πλοία της με ένοπλη ναυτική προστασία;», είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που επισκιάζει τις εξελίξεις που αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

Η αντίδραση της Ρωσίας για τα σχέδια Τραμπ αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά της, η Ρωσία επέκρινε την ανακοίνωση Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο αποκλεισμός της ναυτικής κυκλοφορίας προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 17: 00 ώρα Ελλάδας σήμερα, μεταφράζεται ως κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.

Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Η Ρωσία επανέλαβε, ότι είναι έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας. 
 

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
Διεθνή

Tags

0

