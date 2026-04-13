BBC: Τι είναι ο ναυτικός αποκλεισμός και πώς θα λειτουργούσε στα Στενά του Ορμούζ;

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, σε μια κίνηση που έρχεται μετά την αποτυχία των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ για πλοία άλλων χωρών θα συνεχίσει να επιτρέπεται, αν και το συγκεκριμένο πέρασμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο σημείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν κατέρρευσαν επειδή η Τεχεράνη δεν δέχτηκε να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, ενώ το Ιράν απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ για υπερβολικές και παράνομες απαιτήσεις.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, η Ουάσινγκτον προχωρά σε σκληρότερη στάση, συνδέοντας τον αποκλεισμό με την πίεση προς την Τεχεράνη.

Τι σημαίνει «ναυτικός αποκλεισμός» στην πράξη

Σύμφωνα με τον ορισμό του αμερικανικού ναυτικού, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια στρατιωτική επιχείρηση που εμποδίζει την είσοδο ή έξοδο πλοίων από συγκεκριμένα λιμάνια ή θαλάσσιες περιοχές ενός αντιπάλου.

Στην περίπτωση αυτή, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται «χωρίς διακρίσεις» σε όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επίσης ότι το αμερικανικό ναυτικό θα σταματά πλοία που θεωρεί πως έχουν πληρώσει «διόδια» στο Ιράν, ενώ έκανε λόγο και για επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χωρίς οικονομικά οφέλη για την Τεχεράνη.

Τα Στενά του Ορμούζ και η σημασία τους

Τα Στενά του Ορμούζ, αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου.

Η γεωγραφική τους θέση, έχει επιτρέψει στο Ιράν να το χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης, περιορίζοντας κατά διαστήματα τη διέλευση πλοίων και επηρεάζοντας άμεσα τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι μια πλήρης διακοπή ή αυστηρός έλεγχος της διέλευσης θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ήδη, από την έναρξη της σύγκρουσης, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει μειωθεί σημαντικά, με πολύ λιγότερα πλοία να διέρχονται σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Νομικοί και ειδικοί στο διεθνές ναυτικό δίκαιο, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας τέτοιος αποκλεισμός συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ενώ τίθενται ερωτήματα και για τη συμβατότητά του με την υπάρχουσα εκεχειρία.

Με πληροφορίες από BBC