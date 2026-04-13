Μακρόν: Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν διεθνή διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ  

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν «εντός των επόμενων ημερών» διεθνή διάσκεψη με στόχο να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν ανέφερε, ότι πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια σταθερή και διαρκής διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, ότι στόχος είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε κάθε πλευρά να ζει εν ειρήνη και ασφάλεια. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις αναφορικά με τις πυρηνικές και βαλλιστικές δραστηριότητες του Ιράν όσο και για τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή, σημειώνει τέλος ο Μακρόν, τονίζοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση για ειρήνη στον Λίβανο, με σεβασμό της κυριαρχίας του και της εδαφικής του ακεραιότητάς του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

