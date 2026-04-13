Μακρόν: Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν διεθνή διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ  

Στόχος είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε κάθε πλευρά να ζει εν ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν «εντός των επόμενων ημερών» διεθνή διάσκεψη με στόχο να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν ανέφερε, ότι πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια σταθερή και διαρκής διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, ότι στόχος είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε κάθε πλευρά να ζει εν ειρήνη και ασφάλεια. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις αναφορικά με τις πυρηνικές και βαλλιστικές δραστηριότητες του Ιράν όσο και για τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή, σημειώνει τέλος ο Μακρόν, τονίζοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση για ειρήνη στον Λίβανο, με σεβασμό της κυριαρχίας του και της εδαφικής του ακεραιότητάς του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που εμφανίζεται ως Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που τον εμφανίζει ως Ιησού μετά την επίθεσή του στον Πάπα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας παράλληλα τον Ποντίφικα ότι είναι «αδύναμος» στο ζήτημα της εγκληματικότητας και «κακός» στην εξωτερική πολιτική
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που εμφανίζεται ως Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που τον εμφανίζει ως Ιησού μετά την επίθεσή του στον Πάπα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας παράλληλα τον Ποντίφικα ότι είναι «αδύναμος» στο ζήτημα της εγκληματικότητας και «κακός» στην εξωτερική πολιτική
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο «πρώην» άνθρωπος του Όρμπαν που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, πέρασε από το να αποτελεί μέρος του συστήματος του Βίκτορ Όρμπαν, στο να αναδειχθεί στον πολιτικό που έβαλε τέλος στη 16ετή ηγεμονία του Fidesz στην Ουγγαρία
THE LIFO TEAM
 
 