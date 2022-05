«Σταμάτα να με φλερτάρεις», έγραψε ο Έλον Μασκ στην Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ - Κι εκείνη του απάντησε

Την έντονη αντίδραση της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ προκάλεσε ένα μήνυμα στο Twitter του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla και Space X, Έλον Μασκ, στο οποίο καλούσε τη βουλευτή να σταματήσει τον φλερτάρει.

Όλα ξεκίνησαν με ένα tweet της γερουσιαστή των Δημοκρατικών την Παρασκευή. «Έχω κουραστεί από το συλλογικό άγχος για τις επικείμενες εκρήξεις εγκλημάτων μίσους, που συμβαίνουν επειδή κάποιος εγωμανής δισεκατομμυριούχος ελέγχει μονομερώς μία τεράστια πλατφόρμα επικοινωνίας και διαστρεβλώνει τη λειτουργία της επειδή ο Τάκερ Κάρλσον (σ.σ. συντηρητικός παρουσιαστής του Fox News) ή ο Πίτερ Θιλ (σ.σ. δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ) τον έβγαλαν για δείπνο και τον έκαναν να νιώσει ξεχωριστός», έγραψε η πολιτικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Tired of having to collectively stress about what explosion of hate crimes is happening bc some billionaire with an ego problem unilaterally controls a massive communication platform and skews it because Tucker Carlson or Peter Thiel took him to dinner and made him feel special