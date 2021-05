Στα ράφια των ΗΠΑ οι νέες συσκευασίες της Ben's Original - Χωρίς το «Uncle» «για να έχουν όλοι μια θέση στο τραπέζι»

Η εταιρεία, μέχρι πρότινος γνωστή ως Uncle Ben’s, άλλαξε ονομασία απεκδυόμενη τις αρνητικές φυλετικές αναφορές και μετονομάζεται σε Ben’s Original.

«Τα προϊόντα της Ben's Original είναι πλέον διαθέσιμα στα καταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα μας ονομασία είναι το πρώτο συστατικό στη δημιουργία ευκαιριών που προσφέρει σε όλους μια θέση στο τραπέζι», γράφει η εταιρεία στο Instagram με τη φωτογραφία μιας από τις νέες συσκευασίες της.

Έτσι, λοιπόν, από τις νέες χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες λείπει πλέον το πρόσωπο του Ben, ενός μάγειρα και σερβιτόρο ονόματι Φρανκ Μπράουν που έζησε στο Σικάγο και έγινε η έμπνευση για το προϊόν, αλλά και η προσφώνηση «Uncle» που παραπέμπει σε μια από αυτές που χρησιμοποιούσαν οι οι λευκοί του αμερικανικού νότου για τους μαύρους ώστε να μη χρησιμοποιούν τα επώνυμά τους ή το «κύριος».



Ο Ράφαελ Ναρβάεζ, επικεφαλής της Mars Food, σημείωσε σε ανακοίνωσή του πως «η Ben’s Original δεν άλλαξε μόνο όνομα και συσκευασία - θεωρούμε πως όλοι αξίζουν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, να ακούγονται και να έχουν πρόσβαση στη θρεπτική διατροφή. Γι'αυτό και δεσμευτήκαμε να αναλάβουμε δράση βάσει της εικόνας που έχουμε από χιλιάδες καταναλωτές, αλλά και συνεργάτες, ώστε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και την ισότητα στην υπηρεσία μας να προσφέρουμε γεύματα, εμπειρίες και ευκαιρίες που δίνουν σε όλους μια θέση στο τραπέζι».



Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε πως οι καταναλωτές ενδἐχεται να βρουν τις παλιές συσκευασίες στα ράφια μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

H εταιρεία είχε προαναγγείλει τις αλλαγές αυτές τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Ακούσαμε. Και μάθαμε. Προχωρώντας μπροστά, η Uncle Ben's θα γίνει γνωστή ως Ben's Original», ανέφερε, μεταξύ άλλων, τότε μέσω Twitter.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI