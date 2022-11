Spotify Wrapped: Τα κορυφαία τραγούδια, καλλιτέχνες, podcast και άλμπουμ του 2022- Έγραψε ιστορία ο Bad Bunny

Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έγινε ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ροές στο Spotify παγκοσμίως για το 2022.

Στο νούμερο δύο βρέθηκε η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ ακολούθησε στην παγκόσμια κατάταξη ο Drake. ο The Weeknd και οι BTS.

Facebook Twitter

Σήμερα το Spotify ανακοίνωσε την αναμενόμενη ετήσια εκδήλωση Wrapped, όπου μοιράζεται δεδομένα των καλλιτεχνών, τραγουδιών, άλμπουμ και podcast με τις περισσότερες ροές της πλατφόρμας του επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν μια προσωπική «ματιά» στα δικά τους στατιστικά ακρόασης για τη χρονιά.

Οι πιο «viral» καλλιτέχνες ήταν εκείνοι, των οποίων η μουσική μοιράστηκε πιο συχνά σε κοινωνικές πλατφόρμες. Η κυκλοφορία της Τέιλορ Σουίφτ, το Midnights σίγουρα έγινε θέμα συζήτησης και κατέκτησε την πρώτη θέση ως η πιο viral καλλιτέχνης παγκοσμίως.

Η δεύτερη θέση ανήκει στον The Weeknd, ενώ στην λίστα αυτή ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Bad Bunny. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν οι BTS και η Lana Del Rey.

Facebook Twitter

Ο Χάρι Στάιλς έγινε ο καλλιτέχνης του οποίου το τραγούδι είχε τις περισσότερες ροές σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για την επιτυχία του «As It Was» ενώ ακολουθεί το κομμάτι «Heat Waves» του βρετανικού indie ροκ συγκροτήματος Glass Animals.

Η συνεργασία του Αυστραλού καλλιτέχνη The Kid LAROI με τον Τζάστιν Μπίμπερ στο «STAY» είναι το τρίτο τραγούδι της χρονιάς με τις περισσότερες ροές ενώ ακολουθεί ο Bad Bunny με το «Me Porto Bonito» και τους Chencho Corleon στην τέταρτη θέση και με το το «Tití Me Preguntó» ο ίδιος καλλιτέχνης στην πέμπτη θέση, αντίστοιχα.

Facebook Twitter

Το Un Verano Sin Ti του Bad Bunny κατέλαβε την πρώτη θέση για το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές παγκοσμίως για το 2022 ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε το «Harry's House» του Χάρι Στάιλς. Στην τρίτη θέση ακολούθησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «SOUR» και στην τέταρτη και πέμπτη θέση παγκοσμίως ήρθαν τα «=» του Εντ Σίραν και το «Planet Her (Deluxe)» της Doja Cat, αντίστοιχα.

Facebook Twitter

Παγκοσμίως, το πιο δημοφιλές podcast για τρίτη συνεχή χρονιά είναι το The Joe Rogan Experience. Το Call Her Daddy, από τον οικοδεσπότη Alex Cooper, είναι δεύτερο, ακολουθεί στην τρίτη θέση του Anything Goes with Emma Chamberlain, ενώ το Caso 63, ένα πρωτότυπο podcast του Spotify που κάνει το ντεμπούτο του στα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά Βραζιλίας, τα Χίντι, και τα αγγλικά καταλαμβάνει την τέταρτη θέση. Την πεντάδα κλείνει το Crime Junkie, ένα podcast για αληθινά εγκλήματα από τους Ashley Flowers και Brit Prawat.

Facebook Twitter

Με πληροφορίες του Spotify