Σουηδία: Εκτός λειτουργίας μονάδες σε πυρηνικό σταθμό

Σημαντική βλάβη σημειώθηκε στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αφού δύο μονάδες του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Φόρσμαρκ αποσυνδέθηκαν συγχρονισμένα από το δίκτυο.

Οι δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό του Φόρσμαρκ, 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σουηδικής πρωτεύουσας, τέθηκαν αυτομάτως εκτός λειτουργίας μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Αναλυτικότερα, οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Σουηδία τέθηκαν εκτός λειτουργίας το πρωί εξαιτίας σύντομου μπλακάουτ που οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Στοκχόλμης. Δέκα ώρες μετά το περιστατικό, δεν υπήρχε ασφαλής πρόγνωση σχετικά με το πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Ο Στάφαν Νόργκα, καθηγητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης, έκανε λόγο για «ένα πολύ ασυνήθιστο γεγονός» υπογραμμίζοντας στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι το ενεργειακό έλλειμμα είναι σημαντικό, αφού κάθε αντιδραστήρας είναι ισχύος 1 GW.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν επίσης οι δηλώσεις του καθηγητή Όλοφ Σάμουελσον από το πανεπιστήμιο Λουντ, ειδικού στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. «Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι η μεγαλύτερη πιθανή απώλεια ήταν της τάξης των 1.450 MW», δήλωσε στην ίδια εφημερίδα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει τον αντίκτυπο της σημερινής απώλειας.

Οι δύο ειδικοί συμμερίστηκαν την άποψη ότι το περιστατικό αποκαλύπτει ευπάθειες του σουηδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ύστερα από τον παροπλισμό τεσσάρων αντιδραστήρων (2017-2020), απέμειναν σε λειτουργία έξι αντιδραστήρες σε τρεις τοποθεσίες και, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή της σκανδιναβικής χώρας, σχεδόν το 30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη Σουηδία προέρχεται σήμερα από πυρηνικούς σταθμούς.

Από το καλοκαίρι, ορισμένοι από τους εναπομείναντες πυρηνικούς αντιδραστήρες τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης και τεχνικών προβλημάτων, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών ενέργειας.

PRECISAMENT EN L'ANIVERSARI DE TXERNOVIL, AVUI A NORUEGA 🤔✊



A major failure occurred in the power system of Denmark, Norway, Finland and Sweden



Two power units of the Forsmark nuclear power plant synchronously disconnected from the grid, Reuters reports. pic.twitter.com/CATSGFefHh